Экономика
REGNUMМедведев ждёт выхода экономики России на устойчивые темпы роста
Запуск нацпроектов привёл к заметным результатам не сразу, и это вполне ожидаемо. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями телеканалов об итогах работы правительства России в 2019 году.
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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
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Политика
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Новак заявил о проходящих в Вене переговорах России и Украины по газу
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Общество
Чиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь
Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова нецензурно выругалась на встрече с представителями молодежных добровольческих организаций, сообщил РЕН ТВ.
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Сергей Семак: «Восхищаюсь профессионализмом Краневиттера»
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Продюсер Максим Фадеев представил новых артистов лейбла MALFA. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети Instagram.
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Общество
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Происшествия
Суд арестовал имущество экс-замглавы ПФР Иванова
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Шоу-бизнес
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Певец Прохор Шаляпин опубликовал фотографию после очередной пластической операции.
Происшествия
В Липецке школьник упал с балкона 16-го этажа
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«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
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Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam
Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
Происшествия
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Маргарита Зайцева, бывшая супруга российского хоккеиста клуба "Оттава Сенаторз" Никиты Зайцева, опубликовала в своем Instagram видео с похищением своих детей.
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Здоровье
Минздрав ведёт переговоры с производителями лекарств от муковисцидоза
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Авто
Подушки Takata стали причиной отзыва еще 1,4 млн автомобилей
Дефектные подушки безопасности японской компании Takata стали причиной еще одного масштабного отзыва автомобилей.
Политика
Порошенко предложил построить стену на границе с Россией
Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву необходимо строить стену на границе с Россией, а не с Донбассом.