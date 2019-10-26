Фигурное катание

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТрусова чисто исполнила короткую программу на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Александра Трусова чисто откатала короткую программу на этапе «Гран-при» в Канаде.
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Трусова чисто откатала короткую программу без четверных

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