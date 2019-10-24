Фигурное катание

Нева СпортНева СпортМедведева, Трусова и Кихира покажут короткие программы на Skate Canada

На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц. Соревнования в Келоуне будут проходить сегодня, 25 октября, и начнутся в 22:38 по московскому времени.
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И не забывайте, что весь сезон 2019/2020 в мировом фигурном катании можно увидеть эксклюзивно на сайте
 Первого канала, где в прямом эфире идут трансляции с соревнований.
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы. Двукратная чемпионка России. Двукратная победительница финалов Гран-при. Серебряный призёр командного чемпионата мира.
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