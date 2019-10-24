Фигурное катание
Нева СпортМедведева, Трусова и Кихира покажут короткие программы на Skate Canada
На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц. Соревнования в Келоуне будут проходить сегодня, 25 октября, и начнутся в 22:38 по московскому времени.
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с чего всё началось
И не забывайте, что весь сезон 2019/2020 в мировом фигурном катании можно увидеть эксклюзивно на сайте Первого канала, где в прямом эфире идут трансляции с соревнований.Tricolor TV Magazine24 октября в 07:52
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Первый канал представляет трансляции со второго этапа серии Гран-при Skate Canada 2019
Tricolor TV Magazine24 октября в 07:52
Фигурное катание. Определены стартовые номера Трусовой и Медведевой на Skate Canada
Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:22
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