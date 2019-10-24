с чего всё началось

На втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada — состоится короткая программа женщин-одиночниц. Соревнования в Келоуне будут проходить сегодня, 25 октября, и начнутся в 22:38 по московскому времени.

Медведева, Трусова и Кихира покажут короткие программы на Skate Canada

Армия и оружие Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.

Общество Украина переходит на зимнее время В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время, в связи с чем в 03:00 стрелки часов необходимо перевести на час назад, напомнило министерство экономики страны.

Политика Пушков: Критикуя «формулу Штайнмайера», Кучма зря уповает на США Представитель Киева в контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кучма критикует «формулу Штайнмайера», напрасно уповая при этом на США, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Космос Астрономы КФУ следят за летящим к Земле астероидом «Хотя 162082 (1998 HL1) относится к семейству потенциально опасных астероидов, но 25−26 октября этого года он пройдет достаточно далеко, в 6 миллионах километров от Земли (более 16 расстояний от Земли до Луны), поэтому никакой опасности для землян в этот раз он представлять не будет», — сообщил заведующий кафедрой астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Ильфан Бикмаев.

Политика Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1» Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.

Финансы Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Автоспорт Даниил Квят: Пятница получилась продуктивной Пятница получилась продуктивной – мы старались сделать максимум возможного, готовясь к субботе и воскресенью.