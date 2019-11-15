Фигурное катание

RT на русскомRT на русскомМедведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup. За своё выступление Медведева получила сумму баллов 76,93. Это личный рекорд в карьере 19-летней фигуристки.
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Полное превосходство. Российские фигуристы лидируют во всех видах на Гран-при в Москве

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Sport24.ru20:55

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

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