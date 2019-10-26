Фигурное катание
Газета.RuМедведева не стала общаться с журналистами после короткой программы
Российская фигуристка Евгения Медведева проигнорировала общение с представителями прессы после короткой программы на этапе Гран-при в Келоуне - Skate Canada, сообщает Sport24. По итогам короткого проката россиянка стала всего шестой, она смогла набрать за свое выступление 62,89 балла.
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Общество
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На телеканале «Россия 1» прокомментировали информацию о снятии с эфира выпуска шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» о ЧП под Красноярском, где погибли 17 человек.
News.ru вчера в 09:41
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Центробанк РФ может снова понизить ключевую ставку
В 2019 году Центробанк три раза понижал ключевую ставку.
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Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы
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Президент США Дональд Трамп восстановил беспошлинную торговлю с Украиной по ряду наименований.
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N+1 22 октября в 20:02
Фигурное катание
Твиттер: финская чемпионка завидует российским фигуристкам
Lublineс93 Вы затронули очень деликатный вопрос в российском фигурном катании, Киира.
ИноСМИ 17:48
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«Нафтогаз» сообщил об аресте судом Амстердама акций «Южного потока»
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Microsoft выиграла контракт на $10 млрд с Пентагоном
Американская корпорация Microsoft получила контракт на сумму $10 млрд от Пентагона по результатам конкурса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу минобороны США.
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Тренер «Ференцвароша» Ребров назвал ЦСКА очень сильным соперником
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров после победы в гостевом матче Лиги Европы над ЦСКА (1:0) назвал московскую команду очень сильным соперником.
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
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Ubisoft перенесла релиз новых Rainbow Six и Watch Dogs
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CyberSport.ru вчера в 13:31