Российская фигуристка Евгения Медведева проигнорировала общение с представителями прессы после короткой программы на этапе Гран-при в Келоуне - Skate Canada, сообщает Sport24. По итогам короткого проката россиянка стала всего шестой, она смогла набрать за свое выступление 62,89 балла.

Медведева не стала общаться с журналистами после короткой программы

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