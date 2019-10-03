Фигурное катание
RT на русскомМедведева победила на Shanghai Trophy
Россиянка Евгения Медведева стала лучшей на турнире Shanghai Trophy. Спортсменка по сумме выступлений заработала 191,78 балла. Второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана.
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