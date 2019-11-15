Фигурное катание

RT на русскомRT на русскомМедведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup. За своё выступление Медведева получила сумму баллов 76,93. Это личный рекорд в карьере 19-летней фигуристки.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Урманов: Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при уже на первых секундах

ТАСС Спорт14:41

Медведева на Гран-при России установила личный рекорд в короткой программе. Это 5-й результат сезона

Sports.ru14:16

«Не хочу кататься с мужчинами». О чем говорила Медведева после победы в короткой в Москве

Sport24.ru16:20

Евгения Медведева: «Буду кататься и в 38 лет, если тело будет выдерживать нагрузки»

Sportbox.RU13:20

Фигуристка Медведева обращалась к психологу после Skate Canada

Чемпионат16:39

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Газета.Ru15:24

Медведева – первая! И больше ничего говорить не надо

Советский спорт13:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина у границы с Мексикой

Американский пограничник ранил из огнестрельного оружия россиянина, говорится в заявлении погранслужбы США.
Коммерсантъ 15:58
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Политика

Помпео рассказал о разнице в признании Крыма и Голанских высот

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости 13:44
Общество

Директор Галкина опровергла информацию об отмене его концертов

Lenta.ru 08:47
Теннис

Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP

Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Lenta.ru 17:29
Общество

СМИ узнали об отравлении «Кротом» ученого-математика

Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов отравился средством для прочистки труб «Крот», выпив жидкость по ошибке, сообщают «Пятый канал» и РЕН ТВ.
РБК 12:46
Общество

Цискаридзе попросил вернуть отсрочку от армии для деятелей культуры

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что поручит проработать совместные предложения по линии Минпросвещения, Минобрнауки и Минобороны о возможной отсрочке от армии для деятелей культуры, проходящих обучение.
РИА Новости 12:08
Футбол

Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020

Завершились очередные матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
Bethub.org 16:40
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

РИА Новости 06:25
Экономика

Американские индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы благодаря росту акций Disney, Nasdaq Composite при этом практически не изменился.
Интерфакс вчера в 00:54
Автоспорт

Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась

Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Autosport.com.ru 16:36
Шоу-бизнес

Рудковская высказалась об «изменах» супруга Евгения Плющенко

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала сообщения СМИ об изменах супруга Евгения Плющенко.
Слово и Дело 15:08
Энергетика

Польша объявила о будущем расторжении контракта с «Газпромом»

Польская нефтегазовая компания PGNiG уведомила "Газпром" о своем намерении прекратить контракт на покупку природного газа после истечения срока его действия.
Газета.Ru 14:03
Происшествия

Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму

На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Общество

Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций

В результате введения санкций счета в Wells Fargo были заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
РИА Новости 16:36
Политика

США расширили санкционные списки по Кубе

Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства.
ТАСС 17:22
Политика

Россия отдаст Украине задержанные в Керченском проливе корабли

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины, которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.
Lenta.ru 11:52
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Музыка

Бузова пообещала выступить на «Евровидении»

URA.Ru вчера в 19:25
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru 07:35
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Ранее в ходе саммита БРИКС в Бразилии Путин заявил, что в вопросах транзита голубого топлива через Украину не все зависит от России, а потому риск его прекращения существует.
РИА Новости 14:13
Общество

СМИ: суд отправил под домашний арест подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского

Высший антикоррупционный суд избрал руководителю одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
ТАСС 15:58
Футбол

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Евро-футбол.ру 14:00
Музыка

Новый клип Little Big за несколько часов набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российской треш-поп-группы Little Big на песню Go Bananas за 11 часов набрал на YouTube 2,3 млн просмотров.
Известия 14:24
Шоу-бизнес

Пропавшую актрису Марию Стерникову нашли в больнице

Пропавшая в четверг вечером актриса, мать актера Александра Носика Мария Стерникова нашлась в одной из московский больниц.
Культуромания 13:41
Политика

В США обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал стенограмму апрельского телефонного разговора президента США Дональда Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 10:32
Происшествия

Двое саперов погибли при взрывах на арсенале в Балаклее

В результате взрывов на военном арсенале в украинской Балаклее погибли двое саперов,передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Газета.Ru 10:01
Политика

Боливия объявила о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой

Власти Боливии приняли решение разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой.
ТАСС 13:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы. Двукратная чемпионка России. Двукратная победительница финалов Гран-при. Серебряный призёр командного чемпионата мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное