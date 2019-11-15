Фигурное катание
RT на русскомМедведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup. За своё выступление Медведева получила сумму баллов 76,93. Это личный рекорд в карьере 19-летней фигуристки.
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