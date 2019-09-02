Общество

ИнтерфаксИнтерфаксМедведева поразил 1-й класс «М» в школе в Татарстане

Премьер-министр Дмитрий Медведев был удивлен тем, что в новой школе, которую вели в строй в Татарстане, набрали 11 первых классов. Об этом главе правительства на селекторном совещанию по школьному строительству сообщил глава республики Рустам Минниханов.
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 15:23, Вашингтон
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