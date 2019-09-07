Фигурное катание
Газета.RuКак Медведева и Загитова оценили свои первые прокаты в сезоне
Алина Загитова рассказала о душераздирающей программе, пошутила по поводу своего отказа от участия в контрольных прокатах и объяснила, как "постарела" за прошедшее лето. Евгения Медведева раскрыла причину своего падения в самом начале выступления и ответила на слухи о проплаченных фанатах.
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Фигуристка Медведева схватилась за голову, восхитившись сюрпризом своих фанатов в «Лужниках»
Sport24.ruвчера в 18:59
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По словам Москальковой, соглашение Москвы и Киева об урегулировании правового положения граждан позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении украинцев и россиян уголовное преследование.
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На Кипре утонула трехлетняя россиянка
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Руководство НАТО дало положительную оценку факту обмена военнопленными между Украиной и Россией, об этом 7 сентября сообщается на официальном сайте альянса.
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На Украине назвали имена переданных России заключённых
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Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
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Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
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Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
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В Неаполе по запросу США задержали директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
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Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
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Ученые получают возможность точнее оценить размер исходной атмосферы Марса
Оценка толщины исходной атмосферы Марса, в свою очередь, позволяет оценить возможность существования в древнем на поверхности планеты условий для жизни.
AstroNews.ru вчера в 12:54