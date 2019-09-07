Фигурное катание
Газета.RuМедведева прокомментировала свое падение в контрольных прокатах
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказал о том, что она думает по поводу своего выступления на контрольных прокатах, передает "Спорт-Экспресс". Стоит отметить, что во время презентации короткой программы фигуристка не удержалась на коньках и упала на лед.
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