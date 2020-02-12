Общество

Газета.RuГазета.RuМедведева: сегодня сделаю важное объявление

Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что намерена сделать сегодня, 12 февраля, важное для нее объявление. Об этом двукратная чемпионка мира и Европы заявила Instagram stories.
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Как Медведева заинтриговала пользователей соцсетей

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Медведева смайлами отреагировала на флешмоб в «Твиттере»

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РИА Новости08:31

Медведева: сегодня сделаю важное объявление

Газета.Ru06:35

Фигуристка Евгения Медведева анонсировала важное объявление

Вести.Ru04:30

Медведева назвала своих фанатов лучшими. Они вывели фигуристку на первое место в трендах Twitter

Спорт-Экспресс09:05
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Футбол

Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 10:27
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News 01:08
Политика

В Раде предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Арахамия считает, что полуостров сможет получить воду, если «он отходят в Ростов, и мы устанавливаем контроль над границей».
Новые Известия 00:41
Происшествия

Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон

RT на русском 11:43
Политика

На Украине предложили продать земли США для «защиты» от России

Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины.
Газета.Ru 02:31
Общество

ФСИН начала проверку фото застолья в колонии с убийцей Немцова

Газета.Ru 12:09
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
РБК вчера в 03:50
Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Культуромания 09:19
Политика

Боливия заморозила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра

Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
RT на русском 12:12
Политика

В Кремле не одобрили иконы с изображением Путина

Президент Владимир Путин не поддерживает появление икон со своим изображением, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Секрет фирмы 06:37
Происшествия

Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу

Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Армия и оружие

Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе

Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.
Известия 09:59
Общество

Суд в Пензе вынес приговор всем фигурантам дела «Сети»

Эхо Москвы 10 февраля в 10:00
Общество

На Украине за газ заплатят даже те, кто его не потребляет

В случае отсутствия потребления газа всё равно придётся платить, но немного меньше. Газ на Украине товар стратегический.
Новостной фронт вчера в 09:45
Здоровье

Дефицит врачей зафиксировали в Волгограде

По данным аналитиков, конкуренция специалистов в сфере медицины в Волгограде составляет от 2 до 3 человек на вакансию.
Блокнот Волгоград 07:11
Авто

Полностью электрический кроссовер Skoda получил имя Enyaq

Чешская компания анонсировала имя новой экологичной модели, разработанной на базе электрической платформы MEB от VW Group.
5 колесо 07:15
Экономика

Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

Газета.Ru вчера в 10:21
Политика

Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Интерфакс вчера в 15:08
Политика

В Кремле опровергли сообщения о предложении объединения с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию и создать "сверхдержаву".
РИА Новости 10:13
Общество

Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей

Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Российская газета 01:44
Общество

Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах

Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Газета.Ru 11:43
Политика

Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно

Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
RT на русском 09:06
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Вести.Ru 07:41
Происшествия

Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Lenta.ru 11:01
Наука

В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра

Как сообщает ToDay News Ufa, в Канаде в Южной Альберте был случайно обнаружен новый вид тираннозавра. Находка принадлежит местному фермеру.
ToDay News Ufa вчера в 13:20
Кино

Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино

Lenta.ru вчера в 10:59
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Вести.Ru вчера в 05:12
Игры

Опубликован «акварельный» вступительный ролик ролевой игры Haven

Студия The Game Bakers опубликовала открывающую заставку будущей ролевой игры Haven.
Игромания.ру 12:29
Футбол

Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

Газета.Ru 12:33
Политика

В Сети опубликовали видео с танцующим в ночном клубе Зеленским

В соцсетях начало набирать популярность видео с танцующим в ночном клубе президентом Украины Владимиром Зеленским.
Взгляд.ру 10:58
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Евгения Медведева
Российская фигуристка
Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы. Двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России. Двукратная победительница финалов Гран-при. Серебряный призёр командного чемпионата мира. Победительница и бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров. Победительница и бронзовый призёр финала Гран-при среди юниоров.
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