Общество
Газета.RuМедведева: сегодня сделаю важное объявление
Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что намерена сделать сегодня, 12 февраля, важное для нее объявление. Об этом двукратная чемпионка мира и Европы заявила Instagram stories.
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Футбол
Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Политика
В Раде предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Арахамия считает, что полуостров сможет получить воду, если «он отходят в Ростов, и мы устанавливаем контроль над границей».
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Политика
На Украине предложили продать земли США для «защиты» от России
Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева и дети встречают его после работы
Российский шоумен Максим Галкин опубликовал домашнее видео, запечатлевшее, как Алла Пугачева и дети встречают его после работы.
Политика
Боливия заморозила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Политика
В Кремле не одобрили иконы с изображением Путина
Президент Владимир Путин не поддерживает появление икон со своим изображением, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Происшествия
Петербурженка сбежала из-под карантина по коронавирусу
Женщина должна была находиться на карантине в связи с подозрением на китайский коронавирус 14 дней, но она взломала замок и сбежала.
Армия и оружие
Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе
Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.
Общество
Суд в Пензе вынес приговор всем фигурантам дела «Сети»
Общество
На Украине за газ заплатят даже те, кто его не потребляет
В случае отсутствия потребления газа всё равно придётся платить, но немного меньше. Газ на Украине товар стратегический.
Здоровье
Дефицит врачей зафиксировали в Волгограде
По данным аналитиков, конкуренция специалистов в сфере медицины в Волгограде составляет от 2 до 3 человек на вакансию.
Авто
Полностью электрический кроссовер Skoda получил имя Enyaq
Чешская компания анонсировала имя новой экологичной модели, разработанной на базе электрической платформы MEB от VW Group.
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Политика
Зеленский призвал разработать программу украинизации молодежи Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по обеспечению молодежи, живущей на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, возможностями получения украинского паспорта и содействию абитуриентам в поступлении в украинские вузы.
Политика
В Кремле опровергли сообщения о предложении объединения с Белоруссией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение агентства Bloomberg о том, что Владимир Путин якобы предлагал белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить Россию и Белоруссию и создать "сверхдержаву".
Общество
Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Общество
Врач объяснил установку видеокамер в гинекологических кабинетах
Главный врач калининградского роддома №4 Олег Седнев, в женской консультации которого в кабинетах ультразвуковой диагностики установлены видеокамеры, объяснил их наличие.
Политика
Комитет Думы одобрил право экс-президентов быть сенаторами пожизненно
Профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки к Конституции, которые, в частности, предполагают право бывших президентов России претендовать на одну из семи квот пожизненного члена Совета Федерации.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Наука
В Канаде обнаружили новый вид тираннозавра
Как сообщает ToDay News Ufa, в Канаде в Южной Альберте был случайно обнаружен новый вид тираннозавра. Находка принадлежит местному фермеру.
Кино
Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Игры
Опубликован «акварельный» вступительный ролик ролевой игры Haven
Студия The Game Bakers опубликовала открывающую заставку будущей ролевой игры Haven.
Политика
В Сети опубликовали видео с танцующим в ночном клубе Зеленским
В соцсетях начало набирать популярность видео с танцующим в ночном клубе президентом Украины Владимиром Зеленским.