Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что намерена сделать сегодня, 12 февраля, важное для нее объявление. Об этом двукратная чемпионка мира и Европы заявила Instagram stories.

Медведева: сегодня сделаю важное объявление

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