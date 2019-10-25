Фигурное катание

РБКРБКАвербух назвал катастрофично слабым выступление Медведевой в Канаде

Выступление в короткой программе Евгении Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в канадском Келоуне было катастрофически слабымам. Об этом Sport24 заявил чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух.
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