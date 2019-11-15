Фигурное катание

Газета.RuГазета.RuМедведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Девушка провалилась на своем предыдущем этапе Гран-при в США, став предпоследней, и, к сожалению, ее кризис в этом сезоне все еще продолжается. В короткой программе в Москве Станислава упала с тройного лутца и сделала каскад тройной флип + двойной тулуп вместо 3+3.
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Евгения Медведева: «Буду кататься и в 38 лет, если тело будет выдерживать нагрузки»

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Медведева на Гран-при России установила личный рекорд в короткой программе. Это 5-й результат сезона

Sports.ruвчера в 14:16

Урманов: Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при уже на первых секундах

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Газета.Ruвчера в 23:47

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Эмоции тренера Медведевой во время победной короткой программы в Москве засняли на видео

Sport24.ruвчера в 20:55

Как Медведевой победить Трусову?

Спорт-Экспресс00:54
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Галкин высказался об отмене своих концертов

Комик и телеведущий Максим Галкин записал видеообращение, в котором прокомментировал информацию об отмене его выступлений из-за недавнего заявления о цензуре на телевидение.
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ТАСС вчера в 15:58
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РИА Новости 01:19
Политика

Лукашенко хочет изменить договор с Россией по охране границы

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил о планах Минска изменить и актуализировать договор об охране границы с Москвой.
Газета.Ru 14 ноября в 10:04
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Арестован начальник ГУ ФСИН по Ростовской области

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Коммерсантъ 13 ноября в 14:36
Экономика

Госдума оставляет без работы еще 6 миллионов россиян

Не успели сломать копья по поводу закона о «суверенном интернете», вступившего в силу 1 ноября, как единороссы из Госдумы разродились еще целым букетом нововведений.
Свободная Пресса вчера в 00:30
Политика

Вдова Литвиненко пригрозила Джонсону судом из-за доклада по России

Вдова бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко Марина Литвиненко планирует через суд оспорить решение британского правительства не публиковать доклад о предполагаемом вмешательстве России в британскую политику.
РБК вчера в 19:16
Происшествия

Двое саперов погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее

Двое военных саперов погибли в результате взрывов на 65-м арсенале оружия в украинском городе Балаклея.
Известия вчера в 10:13
Теннис

Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Газета.Ru вчера в 17:00
Футбол

Михаил Вилков отстранен от судейства на матчах РПЛ

О Вилкове глава РФС вспомнил, как на матче 15-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА арбитр принял несколько спорных решений, которые раскритиковали болельщики и футбольные эксперты.
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Общественное телевидение России вчера в 12:52
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

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Lenta.ru вчера в 07:35
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Помпео рассказал о разнице между признанием Крыма и Голанских высот

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон отказался признавать Крым российским, при этом признал Голанские высоты израильской территорией.
Lenta.ru вчера в 15:41
Экономика

Бюджетникам в регионах задумали установить минимальную планку зарплат

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Lenta.ru 00:58
Происшествия

Семьи пострадавших при стрельбе в Благовещенске получат 2,5 млн рублей

Известия 00:15
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Квят попал в аварию на тренировке перед Гран-при Бразилии

Пилот Toro Rosso Даниил Квят попал в аварию во время второй тренировки перед Гран-при Бразилии «Формулы-1».
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Транспорт

В Госдуме предложили поднять цены на шипованные шины

РИА Новости вчера в 10:49
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В Алтайском крае загорелся автобус с 20 пассажирами

РБК 00:54
Политика

Климов прокомментировал украинскую резолюцию ООН по Крыму

Как пояснил «Парламентской газете» замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, данный документ не имеет юридической силы и носит пропагандистский характер.
Парламентская газета вчера в 05:20
Политика

Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
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Биатлонист Поршнев выиграл второй спринт на отборочных соревнованиях

Никита Поршнев одержал победу во второй спринтерской гонке на отборочных соревнованиях сборной России по биатлону в Тюмени.
News.ru вчера в 05:54
Футбол

Стюард поразил фанатов техникой, изящно отразив мяч после удара Роналду

Работник стадиона «Алгарве» в городе Фару, где накануне, 14 ноября, сборная Португалии принимала Литву в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020, удивил зрителей своей техникой.
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Футбол

Президент «Реала» Перес возглавил Всемирную футбольную ассоциацию

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес избран на пост главы Всемирной ассоциации футбола.
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Захарова прокомментировала опубликованный разговор Трампа и Зеленского

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала опубликованную стенограмму разговора лидера США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, состоявшегося в апреле.
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Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
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Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Пассажиры 19-часового рейса Лондон–Сидней авиакомпании Qantas Airlines рассказали о странностях на борту во время перелета.
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Эксперт рассказал, почему будущее Китая тесно связано с Луной

Китаю может потребоваться Луна, чтобы в будущем удержать на Земле свои позиции в качестве крупнейшей экономики в мире, заявила независимый эксперт Намрата Госвами в статье для издания The Washington Post.
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Дмитрий Шепелев рассказал, что их с возлюбленной познакомили дети

На днях телеведущий признался, у него появилась возлюбленная, а познакомили их собственные дети.
Территория новостей 14 ноября в 12:12
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В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы. Двукратная чемпионка России. Двукратная победительница финалов Гран-при. Серебряный призёр командного чемпионата мира.
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