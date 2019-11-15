Фигурное катание
Газета.RuМедведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Девушка провалилась на своем предыдущем этапе Гран-при в США, став предпоследней, и, к сожалению, ее кризис в этом сезоне все еще продолжается. В короткой программе в Москве Станислава упала с тройного лутца и сделала каскад тройной флип + двойной тулуп вместо 3+3.
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Евгения Медведева: «Буду кататься и в 38 лет, если тело будет выдерживать нагрузки»
Sportbox.RUвчера в 13:20
Урманов: Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при уже на первых секундах
ТАСС Спортвчера в 14:41
Эмоции тренера Медведевой во время победной короткой программы в Москве засняли на видео
Sport24.ruвчера в 20:55
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