Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Спортсменка получила за свой прокат 76,93 балла.

Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России

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