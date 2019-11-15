Фигурное катание

Lenta.ruLenta.ruМедведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в России

Российская фигуристка Евгения Медведева стала лучшей по итогам короткой программы на российском этапе мирового Гран-при. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». Спортсменка получила за свой прокат 76,93 балла.
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы. Двукратная чемпионка России. Двукратная победительница финалов Гран-при. Серебряный призёр командного чемпионата мира.
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