Фигурное катание

Газета.RuГазета.RuМедведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России

Девушка провалилась на своем предыдущем этапе Гран-при в США, став предпоследней, и, к сожалению, ее кризис в этом сезоне все еще продолжается. В короткой программе в Москве Станислава упала с тройного лутца и сделала каскад тройной флип + двойной тулуп вместо 3+3.
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Медведева на Гран-при России установила личный рекорд в короткой программе. Это 5-й результат сезона

Sports.ruвчера в 14:16

Полное превосходство. Российские фигуристы лидируют во всех видах на Гран-при в Москве

ТАСС Спортвчера в 15:49

Евгения Медведева: «Буду кататься и в 38 лет, если тело будет выдерживать нагрузки»

Sportbox.RUвчера в 13:20

Медведева обращалась к психологу после этапа Гран-при в Канаде

Газета.Ruвчера в 23:47

Фигуристка Медведева обращалась к психологу после Skate Canada

Чемпионатвчера в 16:39

Эмоции тренера Медведевой во время победной короткой программы в Москве засняли на видео

Sport24.ruвчера в 20:55

В вечер упрощений победила Медведева

Спорт-Экспрессвчера в 16:05
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Армия и оружие

Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи

Российская газета вчера в 22:14
Экономика

В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников

Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
РИА Новости вчера в 15:29
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту

Известия вчера в 23:29
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
РИА Новости вчера в 06:25
Общество

Правительство повысило должностные оклады сотрудникам ФСИН

Кабмин увеличил должностные оклады руководителей и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Парламентская газета вчера в 06:49
Футбол

Определились 10 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года

Вчера, 14 ноября, определились ещё четыре сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 14 ноября в 17:02
Политика

Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»

Наша версия вчера в 12:58
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро

Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Нева Спорт вчера в 14:40
Энергетика

В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ

Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
REGNUM вчера в 06:06
Энергетика

Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»

«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Мойка78 вчера в 13:57
Происшествия

Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов

Lenta.ru вчера в 11:00
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр 14 ноября в 13:26
Политика

СБУ заявила о задержании в Киевской области одного из лидеров ИГ

Известия вчера в 10:33
Происшествия

Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области покинул пост

По этическим основаниям считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района и в качестве секретаря местного отделения партии.
ТАСС 14 ноября в 12:34
Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Газета.Ru вчера в 07:58
Политика

Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
RT на русском вчера в 13:03
Происшествия

Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина

Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Российская газета вчера в 20:05
Политика

В Литве помиловали осужденных за шпионаж россиян

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены за шпионаж в пользу России.
Газета.Ru вчера в 03:27
Шоу-бизнес

Водонаева дала слово, что пойдет к психологу

Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
РЕН ТВ вчера в 22:22
Экономика

В России стали покупать меньше сигарет

В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.
RT на русском вчера в 23:00
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru 14 ноября в 14:38
Общество

«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой

Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Lenta.ru вчера в 07:35
Хоккей

Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения

Вести.Ru вчера в 21:35
Происшествия

Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже получат 2,5 млн рублей

Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получат выплаты от Правительства Амурской области.
Life.ru вчера в 23:18
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК 13 ноября в 12:25
Технологии

Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом

Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Аргументы и Факты вчера в 11:14
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Экономика

Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию

Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
РИА Новости вчера в 00:00
Автоспорт

Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась

Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Autosport.com.ru вчера в 16:36
Происшествия

Пермский школьник собирался убить 50 человек

Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.
Экспресс газета вчера в 06:10
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Российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы. Двукратная чемпионка России. Двукратная победительница финалов Гран-при. Серебряный призёр командного чемпионата мира.
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