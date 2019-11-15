Фигурное катание
Газета.RuМедведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России
Девушка провалилась на своем предыдущем этапе Гран-при в США, став предпоследней, и, к сожалению, ее кризис в этом сезоне все еще продолжается. В короткой программе в Москве Станислава упала с тройного лутца и сделала каскад тройной флип + двойной тулуп вместо 3+3.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Полное превосходство. Российские фигуристы лидируют во всех видах на Гран-при в Москве
ТАСС Спортвчера в 15:49
Евгения Медведева: «Буду кататься и в 38 лет, если тело будет выдерживать нагрузки»
Sportbox.RUвчера в 13:20
Эмоции тренера Медведевой во время победной короткой программы в Москве засняли на видео
Sport24.ruвчера в 20:55
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Армия и оружие
Ким Чен Ын посетил учения ВВС и ПВО Северной Кореи
Экономика
В Госдуму внесли проект о минимальной планке зарплат бюджетников
Парламент Республики Северная Осетия — Алания внес в Госдуму законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о странностях на борту
Происшествия
Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий.
Общество
Правительство повысило должностные оклады сотрудникам ФСИН
Кабмин увеличил должностные оклады руководителей и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Футбол
Определились 10 из 24 участников чемпионата Европы 2020 года
Вчера, 14 ноября, определились ещё четыре сборные, обеспечившие себе участие в финальной части чемпионата Европы 2020 года.
Политика
Названа дата встречи лидеров «нормандской четверки»
Футбол
Молодежная сборная России обыграла Латвию в отборе на Евро
Молодежная сборная России по футболу обыграла Латвию в матче пятого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.
Энергетика
В «Нафтогазе» раскритиковали предложение России о скидке на газ
Предложение России снизить цену на газ на 20—25% украинский «Нафтогаз» не рассматривает в качестве скидки.
Энергетика
Польша не хочет продлевать газовый контракт с «Газпромом»
«Газпром экспорт» получил уведомление от польской нефтегазовой компании PGNiG, в котором сообщается, что страна не собирается продлевать контракт на поставку голубого топлива.
Происшествия
Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Политика
СБУ заявила о задержании в Киевской области одного из лидеров ИГ
Происшествия
Оскорбивший полицейских глава района в Псковской области покинул пост
По этическим основаниям считаю невозможным продолжать далее свою работу на посту главы района и в качестве секретаря местного отделения партии.
Общество
Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой
Ещенко писала подруге, что Соколов не хотел, чтобы она общалась с его детьми.
Политика
Зеленский назвал КПП на границе с Крымом витриной Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский отметил важность открытия после реконструкции контрольно-пропускных пунктов «Каланчак» и «Чонгар», расположенных на границе с Крымом.
Происшествия
Генконсульство РФ выяснило имя раненого в США россиянина
Генеральное консульство России в Хьюстоне выяснило имя россиянина, который был ранен в четверг вечером в штате Аризона при попытке пересечь американо-мексиканскую границу.
Политика
В Литве помиловали осужденных за шпионаж россиян
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые были осуждены за шпионаж в пользу России.
Шоу-бизнес
Водонаева дала слово, что пойдет к психологу
Отмечается, что в такую форму Водонаева пришла после нескольких недель "пищевого разврата": "картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное", поделилась своим американским рационом девушка.
Экономика
В России стали покупать меньше сигарет
В свою очередь, платформа «Такском» по результатам анализа более 17 млрд кассовых чеков отмечает, что популярность традиционных сигарет снизилась на 7%.
Игры
Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2
Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
Общество
«Руки-базуки» Кирилла Терешина оказались подделкой
Россиянин Кирилл Терешин, прославившийся благодаря крупным бицепсам, увеличил их с помощью инъекций вазелина.
Хоккей
Голы Овечкина и Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения
Происшествия
Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже получат 2,5 млн рублей
Семьи погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже в Благовещенске получат выплаты от Правительства Амурской области.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
Технологии
Apple удалит из App Store приложения, связанные с вейпингом
Корпорация Apple намерена удалить из App Store свыше 180 приложений, которые связаны с курением электронных сигарет или вейпингом, сообщает портал Apple Insider.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Экономика
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Ничего нового господин Далио не говорит: "кремлевская пропаганда" пишет то же самое уже десять лет, а примерно год-два назад к нашему дружному хору начали поодиночке присоединяться самые именитые западные инвесторы и банкиры.
Автоспорт
Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась
Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Происшествия
Пермский школьник собирался убить 50 человек
Пермский школьник собирался убить 50 человек В Перми школьник думал о массовом убийстве.