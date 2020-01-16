Экономика
Инвест-Форсайт«Медведи» ударили по рублю после отставки
Биржевые «медведи» сразу отреагировали на тревожные события, в результате чего курс рубля упал к доллару почти на 40 копеек, а индекс биржи ММВБ — на 0,5%. Однако негативный эффект продлился недолго.
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Политика
В «Единой России» заявили о претензиях к работе четырех министерств
У партии «Единая Россия» есть претензии к работе Минздрава, Минкульта, Минтруда, а также Министерства просвещения.
Политика
Лавров назвал крушение Boeing в Иране сигналом к деэскалации
«Обострение отношений между Ираном и США не будет помогать урегулированию ни одного кризиса в регионе хотя бы просто потому, что напряженность будет возрастать», — отметил он, говоря о том, как это может повлиять на ситуацию в Афганистане.
Происшествия
Курганский чиновник подрался с инвалидом под Новый год
На новогоднем корпоративе в одном из кафе Кургана произошла драка между высокопоставленным областным чиновником и сотрудниками региональной клинической больницы.
Политика
МИД: Внешняя политика России не изменится после смены правительства
"В Российской Федерации внешняя политика определяется президентом, и этим сказано все", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Политика
Кадыров временно оставил полномочия главы Чечни из-за болезни
Политика
ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова.
Происшествия
СК возбудил дело в отношении главы Минздрава Саратовской области
Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Минздрава Саратовской области Натальи Мазиной по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования.
Политика
Премьер-министр Украины написал заявление об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке.
Политика
Мишустин и Медведев встретились с правительством
Правительство Медведева ушло в отставку после анонсируемых президентом изменений в Конституции РФ.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока — 2»
Компания Shell заявила, что, несмотря на санкции США, поддерживает проект «Северный поток — 2», поскольку считает, что он очень важен для энергобезопасности Европы.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова станцевала в купальнике на пляже Бали
Чтобы запечатлеть закат, актриса Екатерина Климова станцевала в купальнике на берегу перед камерой.
Происшествия
На трассе М-4 в Адыгее столкнулись более 20 машин, есть погибшие
На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
Футбол
Федун прокомментировал процесс передачи «Спартака» болельщикам
"Вопрос (передачи клуба болельщикам) прорабатывается, до конца года мы уже схему отработаем", - заявил Федун.
Происшествия
Тело экс-главы СНБ Армении нашли в Ереване
В Ереване обнаружили тело бывшего главы Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгия Кутояна с огнестрельным ранением.
Автоспорт
«КамАЗ-мастер» выиграл ралли «Дакар»
43-летний гонщик выиграл общий зачет ралли «Дакар» второй раз в карьере. В его экипаж вошли штурман Андрей Мокеев и механик Игорь Леонов.
Авто
Производство Chevrolet Niva перенесут на конвейер АвтоВАЗа
Компания АвтоВАЗ до конца 2020 года интергрирует в свой дельный ряд Chevrolet Niva под брендом LADA.
Общество
Решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято в феврале
Окончательное решение о новом порядке медосмотра водителей будет принято уже в следующем месяце.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Экономика
Владелец «Мечела» решил продать Эльгу
Основной владелец «Мечела» Игорь Зюзин решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении в Якутии, одном из крупнейших в мире угольных месторождений (запасы 2,2 млрд т коксующегося угля).
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова поздравила супруга Игоря Николаева с днем рождения
Юлия Проскурякова поздравила супруга Игоря Николаева с днем рождения. 17 января ему исполняется 60 лет.
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
В городе Карасуке Новосибирской области нашли живой пропавшую 10-летнюю девочку, сообщает РИА "Новости" Ребенок пропал в среду, 15 января.
Общество
В Свердловской области нашли редкий изумруд
Редкий изумруд весом около 0,5 килограмма и стоимостью 55 тысяч долларов найден на Мариинском прииске (входит в госкорпорацию "Ростех") в Свердловской области, сообщает пресс-служба предприятия.
Культура
Рекорд: новый трек BTS набрал полмиллиона прослушиваний за 50 минут
Всего за 50 минут Black Swan набрал 500 000 прослушиваний.
Политика
Лавров прокомментировал свое возможное назначение в новом кабмине
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность того, что он сохранит свой пост в новом кабмине.
Происшествия
Во время охоты на волка в Карачаево-Черкесии отец застрелил сына
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в отношении 59-летнего жителя Черкесска, застрелившего во время облавной охоты на волка своего 39-летнего сына из охотничьего карабина.