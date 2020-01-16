Биржевые «медведи» сразу отреагировали на тревожные события, в результате чего курс рубля упал к доллару почти на 40 копеек, а индекс биржи ММВБ — на 0,5%. Однако негативный эффект продлился недолго.

«Медведи» ударили по рублю после отставки

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