Происшествия

Вести.RuВести.RuМедведица напала на ловивших крабов солдат на Курилах

Военнослужащие, по словам мэра Южно-Курильского района Вячеслава Власенко, отправились ловить крабов, но, по предварительной версии, на берегу наткнулись на медведицу с двумя медвежатами. В схватке пострадали двое солдат, один из них получил тяжелые травмы.
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На Курилах медведь атаковал ловивших крабов солдат

Московский Комсомолец04:06

На Курилах медведь напал на ловивших крабов солдат

RT на русском03:27

Бухта Головнина

Сахалин.Инфовчера в 20:04

Двоих жителей Курил госпитализировали после нападения медведицы

РИА Новостивчера в 21:42

Двое военных попали в больницу после нападения медведя на Курилах

Интерфаксвчера в 21:23

Двоих мужчин госпитализировали после нападения медведя на Курилах

ТАССвчера в 20:33

Курильские военные попали в больницу после нападения медведя

Телеканал 360°вчера в 22:01
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Армия и оружие

США готовят новые санкции против России из-за Сирии

Сенаторы США готовят законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России.
Газета.Ru вчера в 13:39
Культура

Новые «Сваты» сменят название из-за ухода актеров

Седьмой сезон популярного телесериала "Сваты" может выйти под другим названием. Причиной тому станет массовый уход актеров из проекта.
Piter.tv вчера в 08:56
Армия и оружие

ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии

Начальник Главного управления подготовки – заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе и со стороны Белоруссии.
РИА Новости 04:51
Происшествия

Вячеслав Гайзер сказал последнее слово в Мосгорсуде

Апелляционная коллегия Мосгорсуда выслушала последние слова подсудимых и удалилась в совещательную комнату для вынесения решения по апелляционным жалобам и представлению прокуратуры на приговор в отношении бывшего главы Коми, осужденного на 11 лет лишения свободы по делу о мошенничестве и получении взяток.
ИА БНК 06:09
Политика

На CNN неожиданно похвалили Путина и признали поражение США

Американский канал CNN рассказал о победах президента России Владимира Путина на Ближнем Востоке и сравнил их с достижениями президента США Дональда Трампа.
Царьград вчера в 11:43
Здоровье

Врач рассказал о последствиях «кома в груди»

Врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может быть симптомом серьезных заболеваний.
Известия 16 октября в 00:55
Армия и оружие

Минобороны к концу года получит восемь вертолетов Ка-52 «Аллигатор»

Минобороны РФ к концу 2019 года получит 8 ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", четыре из них уже готовы к передаче, сообщил управляющий директор Арсеньевской авиационной компании (ААК) "Прогресс" Юрий Денисенко.
РИА Новости 06:23
Политика

Эрдоган обсудит с Путиным новую фазу создания зоны безопасности в САР

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным следующую фазу процесса создания зоны безопасности в Сирии во время визита в Сочи 22 октября.
Известия 07:47
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказалось более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
Армия и оружие

Запущенный в июле российский спутник развалился на орбите

«Космос-2535» и «Космос-2536» выведены на орбиту ракетой-носителем легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк (Архангельская область) 10 июля.
Lenta.ru вчера в 04:22
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Футбол

Шаронов раскритиковал Сорокина: «Если он головой в „Краснодаре“, то делает только себе хуже»

Тренер казанского "Рубина" Роман Шаронов рассказал о том, почему Егор Сорокин перестал попадать в состав казанского клуба.
Bobsoccer 02:25
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

РИА Новости 06:25
Происшествия

Посетителя банка в Екатеринбурге застрелили при попытке ограбления

Интерфакс 04:47
Футбол

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче молодёжного первенства

Чемпионат 06:53
Хоккей

СКА обменяет Бывальцева и Кочеткова в «Витязь»

В ближайшее время СКА и «Витязь» совершат обмен. В клуб Петербурга перейдут голкипер Александр Самонов и нападающий Артем Швец-Роговой.
Gazeta.SPb вчера в 19:14
Общество

В НОТУ прокомментировали новые правила отбора на «Евровидение»

Ранее сообщалось, что в новом отборе теперь смогут принять участие только те исполнители или коллективы, которые не выступали на территории России с 2014 года, не планируют и не анонсируют концертную деятельность в РФ до финала «Евровидения», а также не въезжали на территорию Крыма «с нарушением законодательства Украины».
Известия 05:46
Футбол

Болельщики «Спартака» написали Федуну открытое обращение

Группа болельщиков московского «Спартака» под названием «Комитет-2023» опубликовала открытое обращение к владельцу «красно-белых» Леониду Федуну.
МК-Спорт 06:10
Здоровье

Число жертв вейпинга в США возросло до 34

В США число жертв заболеваний, возникших из-за вейпинга, составило 34 человека.
Известия вчера в 17:53
Здоровье

В Минздраве предупредили об опасности переедания яиц

«В желтке яйца много холестерина и насыщенных жиров, поэтому перебарщивать нельзя», — заявил диетолог «Газете.Ru».
Говорит Москва 03:24
Общество

Перелеты из России в США признали опасными

Продолжительные трансполярные перелеты, например, из России в США, могут представлять серьезную опасность для здоровья членов экипажа и пассажиров, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе Института прикладной геофизики Росгидромета Владимир Минлигареев.
Lenta.ru 05:23
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Армия и оружие

Литва заменит армейские Ми-8 на американские вертолёты «Чёрный ястреб»

Вертолёты UH-60M Black Hawk («Чёрный ястреб») — американская многоцелевая машина, которая стоит на вооружении армии США.
Парламентская газета 06:27
Происшествия

Силовики в Мексике отпустили задержанного сына наркобарона Коротышки

РИА Новости вчера в 23:18
Кино

«321-я сибирская»: мировой прокат бурятского фильма обеспечит Голливуд

Голливуд обеспечит мировой прокат бурятского фильма «321-я сибирская», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:06
Общество

Посольство России отреагировало на шутку губернатора Токио о Курилах

Газета.Ru 03:37
Шоу-бизнес

Близкие Анастасии Заворотнюк призвали молиться за нее

Накануне на странице появилось обращение, где создатели аккаунта призвали всех неравнодушных молиться за звезду.
7Дней.ру 05:00
Политика

В Киеве заявили о невозможности отсоединения от энергосистемы России

Заместитель министра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что страна не сможет в ближайшее время отсоединиться от энергосистемы России.
RT на русском 04:34
Гаджеты

Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России

Смартфон Redmi Note 8 Pro начали продавать в России в двух конфигурациях с разным объёмом памяти.
Astera вчера в 15:10
Футбол

Алекса Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов

Агент Джузеппе Пальяра рассказал, что дал взятку бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Алексу Фергюсону за сдачу поединка в рамках Лиги чемпионов, об этом рапортует издание Mirror.
Евро-футбол.ру 05:33
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