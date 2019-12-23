Общество

Газета.RuГазета.RuМегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

МегаФон и тревел-платформа Booking.com сообщили о заключили эксклюзивного соглашения с целью предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. В результате абоненты МегаФона смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом за границей.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов

РБК01:00

МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

Sibnovosti.ru02:11

МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

Газета.Ru03:20

«Мегафон» и Booking.com договорились о роуминге для абонентов оператора

Rambler News Service02:24

«Мегафон» запустил бесплатный роуминг в 130 странах мира

CNews02:43

МегаФон и Booking.com предлагают бесплатный роуминг в 130 странах мира

Retail & Loyalty02:03

«Мегафон» и Booking договорились о временной отмене роуминга

Компания03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 17:38
Экономика

Составлен рейтинг закредитованности регионов России

На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
РИА Новости вчера в 23:43
Экономика

Завод по производству шин в Барнауле заставили новым оборудованием

АМИТЕЛ 02:43
Политика

Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»

Вести.Ru вчера в 19:30
Футбол

«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»

Чемпионат вчера в 17:02
Армия и оружие

Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»

«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь».
RT на русском 02:26
Здоровье

Эксперты назвали болезни, признаками которых может быть сухость во рту

Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Ugpressa.ru вчера в 02:35
Общество

Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий

Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
RT на русском 03:22
Здоровье

Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью

Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Соловей.Инфо 01:20
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
Здоровье

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Ученые предупреждают, что обильное потение ночью может указывать на возникновение онкологии.
ToDay News Ufa вчера в 03:01
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Российская газета 21 декабря в 05:33
Технологии

В Омске разработали промышленный мини-компьютер

REGNUM 01:57
Общество

Варвара Караулова рассказала о жизни после тюрьмы

News.ru 02:36
Общество

В России отменят профстандарт для преподавателей вузов

Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений отменят c 1 января 2020 года.
РИА Новости 00:48
Происшествия

В Петербурге бетоновоз упал в Неву

По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
РБК 01:28
Культура

«Союзмультфильм» выпустил финал трилогии о медвежонке Умке

МР7.ру 03:12
Происшествия

В Екатеринбурге в ДТП погиб пешеход

Внедорожник отбросило на пешеходов после столкновения с другим автомобилем в Екатеринбурге, один мужчина погиб, несовершеннолетняя девочка госпитализирована с тяжелой травмой головы, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
РИА Новости 03:14
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Lenta.ru вчера в 16:25
Происшествия

На Украине при пожаре в психинтернате погибли четыре человека

В городе Старобельск Луганской области Украины произошел пожар в психоневрологическом интернате, в результате погибли четыре человека Об этом сообщается на сайте национальной полиции области.
РБК 02:31
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК вчера в 15:30
Экономика

В Иркутске рост цен на новостройки превысил Москву

Байкал24 20 декабря в 17:00
Авто

Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов

Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
РИА Новости вчера в 18:59
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удар по Дамаску

REGNUM 00:21
Технологии

Армия США планирует превратить солдат в киборгов к 2050 году

РБК 02:04
Космос

Корабль «Орел» оказался способен на три полета к Луне вместо десяти

Аргументы и Факты 20 декабря в 21:11
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат

Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.
Российская газета 02:28
Футбол

ФИФА запретила «Ливерпулю» праздновать победу с болельщиками

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и игроки команды остались недовольны тем фактом, что им не позволили отпраздновать победу в клубном чемпионате мира со своими болельщиками.
Чемпионат 02:10
Армия и оружие

Трамп объявил о создании Космических войск в США

Piter.tv 21 декабря в 12:35
Экономика

В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже

Например, если человек приобрел пенсионные права в размере 200 индивидуальных коэффициентов, то при назначении пенсии со дня возникновения права его пенсия (исходя из показателей 2019 года) будет 22 782,19 рубля.
Российская газета вчера в 20:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Booking.com
Система интернет-бронирования отелей, основана в Амстердаме в 1996 году, приобретена в 2005 году за $133 000 000 американской компанией, фокусирующейся на европейский рынок. Штаб-квартира компании находится в Амстердаме, Нидерланды.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное