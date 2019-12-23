Общество
Газета.RuМегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира
МегаФон и тревел-платформа Booking.com сообщили о заключили эксклюзивного соглашения с целью предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. В результате абоненты МегаФона смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом за границей.
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Экономика
СБП обрастает банковскими комиссиями
СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Экономика
Составлен рейтинг закредитованности регионов России
На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.
Политика
Allseas вывела из Балтийского моря суда, строившие «Северный поток-2»
Футбол
«Тоттенхэм» выступил с заявлением по поводу расизма в матче с «Челси»
Армия и оружие
Минобороны России получило первый комплект новейшей ЗРС С-350 «Витязь»
«Алмаз-Антей» передал Министерству обороны России первый комплект новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) большой дальности С-350 «Витязь».
Здоровье
Эксперты назвали болезни, признаками которых может быть сухость во рту
Медицинскими специалистами определены и названы некоторые болезни, признаками которых может быть появившаяся и при этом долго не проходящая сухость во рту.
Общество
Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий
Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.
Здоровье
Бокал шампанского на Новый год не навредит здоровью
Существенного вреда здоровью не нанесет бокал шампанского, выпитый в новогоднюю ночь.
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Здоровье
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Ученые предупреждают, что обильное потение ночью может указывать на возникновение онкологии.
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Общество
В России отменят профстандарт для преподавателей вузов
Профессиональный стандарт для преподавателей высших учебных заведений отменят c 1 января 2020 года.
Происшествия
В Петербурге бетоновоз упал в Неву
По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.
Происшествия
В Екатеринбурге в ДТП погиб пешеход
Внедорожник отбросило на пешеходов после столкновения с другим автомобилем в Екатеринбурге, один мужчина погиб, несовершеннолетняя девочка госпитализирована с тяжелой травмой головы, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
Общество
Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением
Евгений Манюров, устроивший стрельбу возле здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы, мог быть участником националистического движения «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Происшествия
На Украине при пожаре в психинтернате погибли четыре человека
В городе Старобельск Луганской области Украины произошел пожар в психоневрологическом интернате, в результате погибли четыре человека Об этом сообщается на сайте национальной полиции области.
Политика
Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Экономика
В Иркутске рост цен на новостройки превысил Москву
Авто
Названы лучшие способы остановки автомобиля при отказе тормозов
Портал "АвтоВзгляд" поделился с автомобилистами практическими советами по остановке машины в случае неожиданного отказа тормозной системы.
Космос
Корабль «Орел» оказался способен на три полета к Луне вместо десяти
Кино
Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат
Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.
Футбол
ФИФА запретила «Ливерпулю» праздновать победу с болельщиками
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и игроки команды остались недовольны тем фактом, что им не позволили отпраздновать победу в клубном чемпионате мира со своими болельщиками.
Армия и оружие
Трамп объявил о создании Космических войск в США
Экономика
В ПФР рассказали, как вырастет пенсия, если выйти на нее на 10 лет позже
Например, если человек приобрел пенсионные права в размере 200 индивидуальных коэффициентов, то при назначении пенсии со дня возникновения права его пенсия (исходя из показателей 2019 года) будет 22 782,19 рубля.