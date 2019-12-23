МегаФон и тревел-платформа Booking.com сообщили о заключили эксклюзивного соглашения с целью предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. В результате абоненты МегаФона смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом за границей.

МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

Экономика СБП обрастает банковскими комиссиями СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).

Экономика Составлен рейтинг закредитованности регионов России На первом месте рейтинга располагается Ингушетия с индексом 9,9 процента, за ней следуют Крым и Севастополь с уровнем закредитованности 13,9 и 15,9 процента соответсвенно.

Общество Совфед просит кабмин запретить продажу никотиносодержащих изделий Совет Федерации одобрил постановление с просьбой к правительству приостановить оптовую и розничную торговлю сосательной и жевательной никотиносодержащей продукцией, передаёт ТАСС.

Общество Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.

Происшествия В Петербурге бетоновоз упал в Неву По данным ГИБДД, бетоновоз врезался в здание, затем столкнулся с автомобилем Volkswagen, после чего упал в реку Нева.

Происшествия В Екатеринбурге в ДТП погиб пешеход Внедорожник отбросило на пешеходов после столкновения с другим автомобилем в Екатеринбурге, один мужчина погиб, несовершеннолетняя девочка госпитализирована с тяжелой травмой головы, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.

Происшествия На Украине при пожаре в психинтернате погибли четыре человека В городе Старобельск Луганской области Украины произошел пожар в психоневрологическом интернате, в результате погибли четыре человека Об этом сообщается на сайте национальной полиции области.

Политика Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.

Кино Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат Третья строчка - еще один экс-лидер, приключенческая комедия со Скалой Джонсоном "Джуманджи: Новый уровень" (Jumanji: The Next Level) - 151,3 млн рублей за неделю и более 820 млн общей кассы.