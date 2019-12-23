Общество

Sibnovosti.ruSibnovosti.ruМегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

МегаФон и крупнейшая в мире тревел-платформа Booking.com заключили уникальное соглашение, чтобы предложить своим клиентам бесплатный роуминг в 130 странах мира. Абоненты российского оператора смогут бесплатно общаться и пользоваться интернетом в путешествиях.
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МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

Sibnovosti.ru02:11

«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов

РБК01:00

«Мегафон» отменил роуминг для клиентов Booking.com

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Россиянам включат бесплатный роуминг при бронировании отеля за границей

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Телеканал 360°03:31

«Мегафон» и Booking.com договорились о роуминге для абонентов оператора

Rambler News Service02:24

«Мегафон» запустил бесплатный роуминг для клиентов Booking.com

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