Технологии
Коммерсантъ«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:11, Ашберн
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Футбол
Metaratings: Кокорин подпишет трехлетний контракт со «Спартаком»
Соглашение будет рассчитано на три года. Ранее сообщалось, что Кокорин контактировал с руководством «Спартак».
REGNUM 13:14
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом может качнуться в любую сторону
Москва, 29 июля 2020, 15:13 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса в России остается сложной и может «качнуться в любую сторону».
REGNUM 08:13
Космос
Пуск ракеты «Протон-М» перенесён на 31 июля из-за новых проверок
Госкорпорация уточнила, что решение принято в связи с необходимостью дополнительных проверок узлов и агрегатов Ракета должна вывести на орбиту российские телекоммуникационные космические аппараты "Экспресс-103" и "Экспресс-80".
Интерфакс 10:37
Политика
Дегтярев рассказал о принятии предложения возглавить Хабаровский край
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев практически сразу принял поступившее от президента России Владимира Путина предложение занять должность.
Известия 16:56
Политика
В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера
Задержали группу россиян белорусские силовики в ночь на 29 июля под Минском. Еще один участник был задержан на юге страны.
Городовой 09:35
Экономика
Вклад «Неэтичный»: банки ждут запрета на вложения в токсичный бизнес
В российских банках ожидают, что выпущенные ЦБ рекомендации об ответственном инвестировании станут обязательными, сообщили «Известиям» их представители.
Известия 17:01
Футбол
Экс-гендиректор «Химок» назвал своё увольнение цирковой программой
Ранее «Химки» назвали имя нового гендиректора.
RT на русском 16:13
Политика
Белорусский госканал узнал о просьбе россиян во время задержания
На видео мужчина в балаклаве и с измененным голосом сообщил, что задержание белорусские спецслужбы проводили на основе подтвержденной информации о том, что подозреваемые мужчины участвовали локальных войнах и вооруженных конфликтах.
РБК 16:36
Экономика
90% просроченных кредитов во время пандемии остались проблемными
Почти 90% кредитов, по которым была задолженность в апреле (еще в разгар пандемии), остались проблемными, то есть люди не вернулись к нормальному графику платежей.
Коммерсантъ 02:49
Общество
Более 150 тыс. человек умерли от коронавируса в США
Более 150 тыс. больных коронавирусом умерли за последние сутки в США. Об этом сообщает университет Джона Хопкинса.
News.ru 17:00
Футбол
«Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира
Мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, составленный консалтинговой компанией Brand Finance.
Ведомости 10:22
Футбол
Появились фото домашней и гостевой формы «Спартака» на следующий сезон
Портал Footy Headlines опубликовал фотографии новых комплектов домашней и гостевой игровой формы московского «Спартака», в которых команда будет выходить на поле в сезоне-2020/2021.
Чемпионат 16:55
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Космос
На Марсе впервые обнаружили движение песчаных холмов
Астрономы из обсерватории INAF Capodimonte в Италии впервые обнаружили на Марсе движение песчаных холмов, которые ранее считались статичными.
Актуальные Новости 11:39
Авто
В России продают построенную для КГБ «Волгу» с мотором V8
Редкий экземпляр ГАЗ-24-34 "Волга" выставлен на продажу на российской интернет-площадке частных объявлений.
Экономика сегодня 07:19
Происшествия
Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи
Ведомости вчера в 07:56
Футбол
«Брентфорд» вышел в финал плей-офф за право играть в АПЛ
"Брентфорд" вышел в финал плей-офф за право играть в Английской премьер-лиге (АПЛ), обыграв по сумме двух матчей "Суонси".
Газета.Ru 16:58
Армия и оружие
Россия намерена увеличить продажи оружия в Юго-Восточной Азии
Россия активизировала усилия по продаже оружия в Юго-Восточную Азию, стремясь поднять свою экономику и диверсифицировать дипломатические отношения во все более поляризованном мире, сообщает японское ежедневное издание "Нихон кэйдзай" в статье Russia locks onto Southeast Asia to boost arms sales.
Вестник Кавказа вчера в 16:52
Армия и оружие
Анкара сорвала российско-турецкое патрулирование трассы М4 в Сирии
Совместное патрулирование трассы M4 в Сирии на территории провинции Идлиб российскими и турецкими военнослужащими было сорвано.
Вечерний курьер 13:16
Политика
США ввели санкции против сына и двоюродного брата Башара Асада
В заявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента, поясняется, что среди физических лиц, которых затронули эти ограничения, есть сын президента Сирии Башара Асада Хафез Асад и двоюродный брат президента Сирии Зухаир Тауфик Асад.
РБК 15:22
Технологии
Павел Дуров обвинил Apple в завышении цен на гаджеты
В своем Telegram-канале Павел Дуров привел 7 причин, объясняющих почему 30%-ный налог Apple касается каждого пользователя их продукции.
АБН 06:02
Экономика
Минфин России допустил появление «пузыря» на рынке ипотеки
В июне президент России Владимир Путин предложил увеличить кредитный лимит по программе льготной ипотеки с 8 млн до 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленобласти, и с 3 млн до 6 млн рублей - в других регионах.
Интерфакс вчера в 09:01
Экономика
Правительство РФ предлагает расширить применение экономических санкций
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, позволяющий распространять экономические ограничения на юридические лица, в которых попавшие под санкции иностранные компании и граждане имеют более 25%.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Политика
МИД Белоруссии заявил о заграничных организаторах протестов в Минске
Несогласованные акции протеста в Минске были организованы из-за рубежа через соцсети и мессенджеры.
Lenta.ru 16:36
Путешествия
Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:11
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Политика
Депутаты Заксобрания Ульяновской области устроили драку на заседании
В среду депутаты устроили потасовку в ходе заседания Законодательного собрания Ульяновской области, соответствующую видеозапись на своей странице в социальной сети Instagram разместил депутат Госдумы, первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный.
ТАСС 16:03