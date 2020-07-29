Технологии
Коммерсантъ«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве
Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
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Политика
Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями
Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM 07:20
Политика
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины.
Общественная служба новостей 13:53
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости 08:37
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
Общество
Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде
«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
Политика
В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак
В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
РБК 14:53
Футбол
«Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым
Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
RT на русском 12:54
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
Музыка
«Певец XNDA – это я». Льюис Хэмилтон раскрыл свою музыкальную тайну
Два года назад американская поп-певица Кристина Агилера исполнила песню с певцом под никому неизвестным псевдонимом XNDA, голос которого поразительно похож на голос Льюиса Хэмилтона.
Autosport.com.ru 11:42
Футбол
«Лацио» обыграл «Брешию», Иммобиле забил 35-й гол в серии А
«Лацио» в матче 37-го тура чемпионата Италии обыграл «Брешиа» со счетом 2:0. Голами отметились Хоакин Корреа и Чиро Иммобиле, который забил 35-й гол в сезоне серии А. После этого матча «Лацио» с 78 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице, «Брешиа» с 24 очками — на предпоследней строчке.
Спорт-Экспресс 15:25
Происшествия
Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»
Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру 13:04
Общество
После ЧП в Норильске в СКР создано экологическое подразделение
Еще Напомним, самой масштабной из последних экологических аварий в России стало ЧП на территории ТЭЦ-3 в Норильске, где разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.
Life.ru 14:26
Культура
Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»
Газета.Ru вчера в 05:33
Происшествия
В Суворове в ДТП погиб сотрудник полиции
В Суворове в ДТП погиб сотрудник полиции Фото: vk.com/podslushano_v_suvorove1 По предварительным данным, причиной трагедии стал неудачный обгон.
MySLO.ru 14:42
Происшествия
Сошедший с рельсов поезд загорелся и частично обрушил мост в Аризоне
После аварии поезд загорелся, а мост был частично обрушен, сообщает местное издание ABC15 Arizona.
Газета.Ru 14:58
Армия и оружие
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае
В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
Российская газета 03:14
Единоборства
Олейник раскритиковал Яна за оскорбления белорусского бойца
CT news вчера в 09:07
Политика
Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании
Британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании MI-6.
Вечерняя Москва 13:02
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
Футбол
Первый тур нового сезона РПЛ начнётся матчем «Химки» — ЦСКА
Как сообщает пресс-служба РПЛ, сезон откроется 8 августа матчем «Химки» — ЦСКА, который начнётся в 16:00 мск.
RT на русском 14:04
Гаджеты
Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS
Sony представила инициативу «Готов к PlayStation 5», в рамках которой корпорация будет маркировать телевизоры линейки Bravia с поддержкой возможностей консоли нового поколения.
Игромания.ру 11:08
Наука
Китайцы сделали электрический трактор без кабины на водороде, который использует 5G
Обладая футуристическим внешним видом, новая модель трактора ET504-H использует технологию мобильной связи 5G, имеет режим автономного вождения и может управляться дистанционно.
CARakoom.com вчера в 14:50
Общество
На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.
Газета.Ru 13:53
Футбол
Смолов присоединился к «Локомотиву» после аренды в «Сельте»
ProstoProSport 11:58
Политика
Польша заявила о проблемах у России из-за C-400
Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в КНР может быть вызвана не введенными из-за коронавируса ограничениями, китайско-индийским конфликтом рядом с границей, сообщает польский портал Defence24.
Live24 05:29