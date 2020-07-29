Технологии

КоммерсантъКоммерсантъ«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
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«Вымпелком» начал подключение к eSIM в Москве и Санкт-Петербурге

Коммерсантъ10:31

Абоненты «Мегафон» теперь могут подключить электронную SIM-карту

3DNews08:22

МегаФон запустил продажу виртуальных сим-карт

Ferra09:07

«Билайн» запустил услугу eSIM в Москве и Санкт-Петербурге

ТАСС09:41

«Билайн» и «Мегафон» начинают предлагать виртуальные sim-карты

Ведомости10:42

«Билайн» начал внедрять eSim в России

Rambler News Service09:44

Первые электронные SIM-карты появились в России

Телеканал 360°08:06
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
Политика

Дерипаска подверг критике борьбу властей РФ с санкциями

Москва, 29 июля 2020, 14:20 — REGNUM Российские власти не предпринимают всех необходимых и достаточных мер для борьбы с санкциями, введёнными против Москвы западными странами.
REGNUM 07:20
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Политика

МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян

МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины.
Общественная служба новостей 13:53
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Происшествия

Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в эфире программы "60 минут" подтвердил, что актер отказался признать вину в смертельном ДТП.
РИА Новости 08:37
1,8K
Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия 07:41
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Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

Lenta.ru 12:49
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Общество

Попова сообщила о неспособности коронавируса размножаться в воде

«Вирус ни в морской воде, ни в пресной воде не размножается, но вместе с тем может сохраняться, и наш плотный мониторинг — около 800 исследований — показывает, что таких рисков пока нет», — заявила глава Роспотребнадзора.
RT на русском 09:19
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Общество

Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей

Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 12:50
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Политика

В Белоруссии задержали бывшего политтехнолога Собчак

В вечернем выпуске новостей на телеканале сообщили, что Шкляров мобилизировал вокруг Сергея Тихановского — задержанного кандидата в президенты Белоруссии — протестный электорат, говорится в сообщении.
РБК 14:53
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Футбол

«Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
RT на русском 12:54
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
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Общество

Хадж к святыням ислама проходит с минимальным участием паломников

ТАСС 08:00
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Музыка

«Певец XNDA – это я». Льюис Хэмилтон раскрыл свою музыкальную тайну

Два года назад американская поп-певица Кристина Агилера исполнила песню с певцом под никому неизвестным псевдонимом XNDA, голос которого поразительно похож на голос Льюиса Хэмилтона.
Autosport.com.ru 11:42
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Футбол

«Лацио» обыграл «Брешию», Иммобиле забил 35-й гол в серии А

«Лацио» в матче 37-го тура чемпионата Италии обыграл «Брешиа» со счетом 2:0. Голами отметились Хоакин Корреа и Чиро Иммобиле, который забил 35-й гол в сезоне серии А. После этого матча «Лацио» с 78 очками расположился на четвертом месте в турнирной таблице, «Брешиа» с 24 очками — на предпоследней строчке.
Спорт-Экспресс 15:25
Происшествия

Девушки из белорусского санатория рассказали о «россиянах из ЧВК»

Девушки, отдыхающие в минском санатории «Белорусочка», где прошло задержание россиян, ждали, что эти мужчины присоединятся к ним на танцах, пишут белорусские СМИ.
Взгляд.ру 13:04
1
Общество

После ЧП в Норильске в СКР создано экологическое подразделение

Еще Напомним, самой масштабной из последних экологических аварий в России стало ЧП на территории ТЭЦ-3 в Норильске, где разлилось более 20 тысяч тонн нефтепродуктов.
Life.ru 14:26
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Культура

Алибасов пожаловался на нарушения памяти после инцидента с «Кротом»

Газета.Ru вчера в 05:33
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Происшествия

В Суворове в ДТП погиб сотрудник полиции

В Суворове в ДТП погиб сотрудник полиции Фото: vk.com/podslushano_v_suvorove1 По предварительным данным, причиной трагедии стал неудачный обгон.
MySLO.ru 14:42
Происшествия

Сошедший с рельсов поезд загорелся и частично обрушил мост в Аризоне

После аварии поезд загорелся, а мост был частично обрушен, сообщает местное издание ABC15 Arizona.
Газета.Ru 14:58
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Хоккей

Дубль Кучерова помог «Тампе» разгромить «Флориду» в контрольном матче

Вести.Ru 14:59
Армия и оружие

Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае

В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
Российская газета 03:14
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Единоборства

Олейник раскритиковал Яна за оскорбления белорусского бойца

CT news вчера в 09:07
Политика

Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании

Британский дипломат Ричард Мур станет новым главой службы внешней разведки Великобритании MI-6.
Вечерняя Москва 13:02
1
Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
8
Футбол

Первый тур нового сезона РПЛ начнётся матчем «Химки» — ЦСКА

Как сообщает пресс-служба РПЛ, сезон откроется 8 августа матчем «Химки» — ЦСКА, который начнётся в 16:00 мск.
RT на русском 14:04
Армия и оружие

США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих

ТАСС 10:37
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Гаджеты

Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS

Sony представила инициативу «Готов к PlayStation 5», в рамках которой корпорация будет маркировать телевизоры линейки Bravia с поддержкой возможностей консоли нового поколения.
Игромания.ру 11:08
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Наука

Китайцы сделали электрический трактор без кабины на водороде, который использует 5G

Обладая футуристическим внешним видом, новая модель трактора ET504-H использует технологию мобильной связи 5G, имеет режим автономного вождения и может управляться дистанционно.
CARakoom.com вчера в 14:50
1
Общество

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности в регионе до 21 августа.
Газета.Ru 13:53
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Футбол

Смолов присоединился к «Локомотиву» после аренды в «Сельте»

ProstoProSport 11:58
2
Политика

Польша заявила о проблемах у России из-за C-400

Приостановка поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» из России в КНР может быть вызвана не введенными из-за коронавируса ограничениями, китайско-индийским конфликтом рядом с границей, сообщает польский портал Defence24.
Live24 05:29
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