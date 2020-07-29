Технологии

КоммерсантъКоммерсантъ«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Первые электронные SIM-карты появились в России

Телеканал 360°08:06

Абоненты «Мегафон» теперь могут подключить электронную SIM-карту

3DNews08:22

«Билайн» начал внедрять eSim в России

Rambler News Service09:44

«Билайн» запустил услугу eSIM в Москве и Санкт-Петербурге

ТАСС09:41

«Билайн» и «Мегафон» начинают предлагать виртуальные sim-карты

Ведомости10:42

МегаФон запустил продажу виртуальных сим-карт

Ferra09:07

«Вымпелком» начал подключение к eSIM в Москве и Санкт-Петербурге

Коммерсантъ10:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:04, Ашберн
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
1,8K
Политика

В Белоруссии заявили о задержании 33 россиян из ЧВК Вагнера

Белорусские СМИ назвали задержанных в республике бойцов иностранной частной военной компании (ЧВК) российскими наемниками.
Lenta.ru 08:06
338
Футбол

«Спартак» опроверг требования Глушакова о зарплате в 1,5 миллиона евро

РИА Новости 04:58
2
Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
15
Здоровье

Глава управления здравоохранения Волгодонска заразился коронавирусом

Как пример - руководитель отдела горздрава Сергей Ладанов. Из-за нехватки специалистов в нашем госпитале он дважды подменял реаниматологов.
Интерфакс - Россия 08:26
2
Космос

Virgin Galactic представила интерьер корабля для коммерческих полетов

Американская компания Virgin Galactic, которая планирует организовывать коммерческие полеты в космос, представила интерьеры своего корабля VSS Unity.
РБК вчера в 23:57
4
Футбол

«Локомотив» подписал контракт с узбекским футболистом Жалолиддиновым

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе 18-летнего полузащитника узбекского «Бунёдкора» Жасура Жалолиддинова.
RT на русском 12:54
Футбол

Ибрагимович – первый игрок, забивший за «Милан» и «Интер» по 50 голов в Серии А

Швед стал первым футболистом, сумевшим забить в чемпионате Италии минимум по 50 голов за обе миланские команды – «Интер» и «Милан».
Sports.ru 13:50
Общество

На Кубани продлили режим повышенной готовности до 21 августа

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что режим повышенной готовности в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 продлён на Кубани до 21 августа, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:48
34
Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости 10:47
1,2K
Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
1,1K
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ru 12:27
1K
Общество

Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников

Сбербанк планирует с 1 сентября 2020 года перевести на удалённую работу до 30% сотрудников.
RT на русском 09:39
16
Экономика

Чистый убыток «Аэрофлота» за первое полугодие вырос в три раза

Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первые шесть месяцев 2020 года составил 42,3 млрд руб. Это в три раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (14,1 млрд руб.), следует из отчетности компании.
РБК 13:45
1
Культура

Русский музей покажет вековую коллекцию даров в честь своего 125-летия

78.ru 10:54
Наука

«Квантовая отрицательность» увеличит точность измерений

Обнаруженное учеными свойство под названием «квантовая отрицательность» может в перспективе помочь более точно измерить множество параметров — от расстояний между атомами до сигналов от гравитационных волн.
Индикатор 11:19
Путешествия

Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за поездки по России

Ростуризм назвал новые условия для получения компенсации расходов при покупке путевки в российские регионы.
РИА Новости 04:50
153
Политика

В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян

В Кремле не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 06:17
418
Космос

Пуск ракеты «Протон-М» с Байконура отложен на сутки

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» перенесен с 30 на 31 июля из-за необходимости дополнительных проверок, 29 июля сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
ИА Красная Весна 10:13
14
Театры

Псковский театр покажет «Ревизора» жюри «Золотой маски» уже сегодня

29 июля в 19:00 труппа Псковского академического театра драмы имени Пушкина покажет спектакль режиссёра Петра Шерешевского «Ревизор» жюри театральной премии «Золотая маска».
Псковское агентство информации 12:00
Интернет

«Яндекс» принудительно устанавливает «Телемост» пользователям

Сервис самостоятельно, без разрешения пользователей устанавливает на компьютеры сервис видеоконференций «Яндекс.Телемост».
Evo-rus.com 01:19
122
Гаджеты

Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS

Sony представила инициативу «Готов к PlayStation 5», в рамках которой корпорация будет маркировать телевизоры линейки Bravia с поддержкой возможностей консоли нового поколения.
Игромания.ру 11:08
3
Шоу-бизнес

Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина

РИА Новости 07:44
36
Футбол

Трансферный комитет «Локомотива» выступил против подписания Кокорина

Контракт Кокорина с «Зенитом» истекает 31 июля, и петербургский клуб пока не принял решения о продлении соглашения.
Спорт день за днем 08:51
Энергетика

В ОПЕК предсказали конец нефтяной эры

Прогноз на 2030 год снизился с 118 до 108,3 млн баррелей. Как считают эксперты, кризис может положить конец нефтяной эре.
Газета.Ru 12:20
84
Экономика

«Норникель» сократил производство металлов до 17%

По данным компании, во втором квартале производство всех металлов выросло по сравнению с первым кварталом.
Компания 06:50
Энергетика

России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
8
Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой автоматизацию российского «Панциря»

Автоматизация российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь" может привести к катастрофическим последствиям.
Газета.Ru 12:51
72
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
90
Политика

США готовятся разрубить «китайский узел» неожиданным ударом сбоку

Все чаще эксперты предполагают, что США собираются использовать против Китая вооруженный конфликт на территории какой-либо третьей страны.
REGNUM вчера в 23:11
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное