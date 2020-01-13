В конце декабря «Мегафон» разослал своим клиентам СМС с предупреждением о росте тарифов с 13 января. Тогда в компании заявили, что изменения коснутся «небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам». Подобные сообщения о росте цен с нового года рассылал и «Билайн».

«Мегафон», как ожидается, объявит сегодня о повышении тарифов

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