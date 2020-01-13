Экономика
BFM.ru«Мегафон», как ожидается, объявит сегодня о повышении тарифов
В конце декабря «Мегафон» разослал своим клиентам СМС с предупреждением о росте тарифов с 13 января. Тогда в компании заявили, что изменения коснутся «небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам». Подобные сообщения о росте цен с нового года рассылал и «Билайн».
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Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Футбол
«Реал» выиграл Суперкубок Испании
"Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.
Наука
Какой психиатр не любит быстрой езды
Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.
Космос
Астрономы сняли гибель временного спутника Земли
Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
Наука
Учёные проследили за сверхбыстрой реакцией в гелии
Как ранее писал NEWS.ru, учёные из Аргоннской национальной лаборатории (ANL) впервые проследили за тем, как радиация расщепляет молекулы воды.
Технологии
С 14 января прекратится бесплатная поддержка Windows 7
Компания Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7.
Политика
Трамп призвал власти Ирана «не убивать протестующих»
Глава США Дональд Тамп в своём микроблоге в Twitter призвал иранских руководителей прекратить «убийство» манифестантов.
Здоровье
Сладкая жуть: Хакасия объявила войну никпэкам
Из магазинов Хакасии изымают модную новинку - никпэк. Это мармеладки, карамельки и пластинки с высокой дозой никотина.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вынужденно вернулся в Шереметьево
Самолет SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Ставрополь, был вынужден вернуться из-за возможных проблем с двигателем.
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
По результатам проверки после стрельбы на военной базе во Флориде, из США будут высланы более десятка военнослужащих Саудовской Аравии, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN.
Футбол
Слуцкий ввел в «Рубине» систему штрафов
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий ввел в клубе систему штрафов, которой раньше у казанцев не было.
Футбол
«Ювентус» обыграл «Рому» и возглавил чемпионат Италии
Туринский "Ювентус" в матче 19 тура итальянской Серии А обыграл в гостях "Рому" с результатом 2:1. Эта победа позволила чемпионам Италии вернуться на первое место и выиграть первый круг.
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Армия и оружие
Авиабаза с военными США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
На авиабазе «Балад» в Ираке, которая 12 января подверглась очередному ракетному обстрелу, размещаются также американские военнослужащие.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Министр просвещения сообщила о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения России Ольга Васильева в интервью «Российской газете» рассказала о разработке нового порядка выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Происшествия
Группа неизвестных напала на евреев с ножами и палками на Украине
Группа из 30 человек совершила нападение на евреев возле могилы раввина Нахмана в украинской Умани, сообщает Yeshiva World News.
Шоу-бизнес
Галина Польских прокомментировала сообщения о своей госпитализации
Восьмидесятилетняя Народная артистка России Галина Александровна Польских лично опровергла ранее прошедшую в ряде СМИ информацию о своей госпитализации.
Происшествия
Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Политика
Рауль Хаджимба ушел в отставку с поста президента Абхазии
Происшествия
Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку
Актриса Рената Литвинова прокомментировала ДТП с ее участием в центре Москвы.
Футбол
«Челси» сделал запрос «Брайтону» по поводу защитника Данка
Защитник «Брайтона» Льюис Данк привлек внимание «Челси».
Общество
Аэропорт в Маниле приостановил работу из-за извержения вулкана Тааль
Приём и отправку авиарейсов временно приостановил в связи с извержением вулкана Тааль международный аэропорт в столице Филиппин городе Манила.