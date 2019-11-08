«Мегафон» ведет переговоры сразу с несколькими компаниями о продаже всех своих сотовых вышек — их насчитывается более чем 16,5 тыс. Об этом «Известиям» рассказал сотрудник компании — партнера оператора. Два источника, близкие к сторонам переговоров, это подтвердили.

с чего всё началось

«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тысячи вышек сотовой связи оператора. Стоимость актива может составить 85-95 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

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