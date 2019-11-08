Общество

BFM.ruBFM.ru«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи

«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тысячи вышек сотовой связи оператора. Стоимость актива может составить 85-95 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Компания «Мегафон» собралась продать все сотовые вышки

«Мегафон» ведет переговоры сразу с несколькими компаниями о продаже всех своих сотовых вышек — их насчитывается более чем 16,5 тыс. Об этом «Известиям» рассказал сотрудник компании — партнера оператора. Два источника, близкие к сторонам переговоров, это подтвердили.
Известиявчера в 18:40

Подробнее о событии

«Мегафон» намерен продать все вышки сотовой связи

Gazeta.SPbвчера в 23:08

«Мегафон» может продать все сотовые вышки

РЕН ТВвчера в 20:34

Компания «Мегафон» собралась продать все сотовые вышки

Известиявчера в 18:40

«Известия»: «Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи

ТАССвчера в 20:18

СМИ: «Мегафон» пытается продать вышки сотовой связи

Телеканал 360°вчера в 20:08

«МегаФон» распродаёт сотовые вышки

News.ruвчера в 19:05

«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи

BFM.ruвчера в 20:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:02, Ашберн
Происшествия

В Дании нашли причастного к крушению российского А321 над Синаем

Газета.Ru 06:41
Авто

Объявлены цены на новый купе-кроссовер Haval F7x для России

Компания Haval назвала официальные цены на новый купеобразный кроссовер F7x для России, сборка которого осуществляется на мощностях предприятия марки в индустриальном парке Узловая.
Daily-Motor.Ru вчера в 12:41
Общество

Москвичам пообещали «вишневую» зиму

Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.
Газета.Ru 01:16
Кино

Disney представила своих претендентов на «Оскар»

Мультипликационная компания Disney назвала актёров и актрис, которые могут побороться в текущем году за статусную кинопремию «Оскар».
Мойка78 07:25
Происшествия

В детсаду в Нарьян-Маре после убийства ребенка решили сделать ремонт

Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний ребенок, власти планируют отремонтировать и переименовать, чтобы избавить от напоминаний о трагедии.
РБК 07:45
Экономика

«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ

АО "Почта России" направило в правительство обращение, касающееся возможности использования средств Фонда национального благосостояния на финансирование инфраструктурного развития предприятия.
Интерфакс 05:52
Политика

Бундестаг не смог принять закон о поправках к газовой директиве ЕС

Парламент Германии в ночь на пятницу, 8 ноября, не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве Евросоюза в стране.
Известия вчера в 22:59
Происшествия

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

Ведомости 04:26
Общество

Назвавший русский язык клоачным профессор ВШЭ отказался извиняться

29 октября Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна».
Lenta.ru 07:42
Спорт

В Call of Duty: Modern Warfare добавят две новые карты

3DNews 01:30
Происшествия

Взрыв в центре Бишкека попал на видео

В кафе быстрого питания в центре столицы Киргизии Бишкека произошел взрыв и пожар.
Lenta.ru 04:54
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Технологии

Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер

РИА Новости 03:40
Политика

«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта

Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Политика

В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском

В ОБСЕ назвали дату разведения сил в населённом пункте Петровское в Донбассе.
Независимая газета 06:00
Религия

Православная церковь Украины заявила, что ее признала Александрийская православная церковь

"С радостью сообщаем хорошую новость: блаженнейший папа и Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II в пятницу, 8 ноября, во время божественной литургии в храме Архангелов в столице Египта впервые помянул имя блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Епифания как предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины", - говорится в сообщении на странице ПЦУ в "Фейсбуке".
ТАСС 06:44
Политика

Ушаков заявил о подготовке телефонного разговора Путина и Эрдогана

Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил подготовку телефонного разговора президента Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
RT на русском вчера в 03:20
Армия и оружие

Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии

Российская газета 05:02
Общество

Умер друг тигра Амура козел Тимур

Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.
Lenta.ru вчера в 20:45
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Транспорт

В России началась продажа билетов на поезда в Крым

С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
Интерфакс 01:52
Общество

Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть

Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.
Известия вчера в 20:40
Кино

Перезапуск «Беверли-Хиллз, 90210» отменили после первого сезона

TVLine сообщает, что мета-возрождение популярного некогда сериала «Беверли-Хиллз, 90210», предпринятое телекомпанией Fox, ограничится лишь одним сезоном.
Popcornnews.ru 06:00
Кино

Не узнать: в Сети появились первые фото Анджелины Джоли со съемок «Вечных»

В интернете появились первые фотографии актрисы Анджелины Джоли в новом супергеройском фильме от студии Marvel — «Вечные».
Телепрограмма 06:50
Происшествия

Суд в Москве вынес приговор членам ярославской ячейки ИГ

Военный суд в Москве приговорил к срокам от девяти до 15 лет лишения свободы участников ячейки террористической организации «Исламское государство»*, созданной в Ярославской области.
RT на русском 07:33
Авто

Audi A6 и A7 получат в России новые двигатели

Судя по документу, совсем скоро Audi A6 и Audi A7 выйдут на российский рынок с дефорсированной версией 2,0-литровой «турбочетверки» TFSI, выдающей 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента, а седан A6, вместе с тем, получил 2,0-литровый турбодизель TDI с отдачей 190 л.с. и 400 Нм.
Автоновости дня 04:31
Происшествия

Инспекторы взяли пробу воды со вспенившейся реки на западе Москвы

Инспекторы столичного департамента природопользования в четверг взяли пробы воды реки на западе Москвы, в которой обнаружили белую пену в человеческий рост, результатов еще нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.
РИА Новости 02:20
Политика

В Совфеде рассказали о законопроекте о признании физлиц иноагентами

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что законопроект о признании физических лиц иностранными агентами могут принять до конца 2019 года.
RT на русском 04:21
Происшествия

Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

Lenta.ru 06:05
Политика

США и Китай договорились о поэтапной отмене санкций

Министерство торговли Китая сообщило, что между КНР и США была достигнута договоренность о поэтапной отмене взаимных санкций, что позволит странам закончить торговую войну.
Коммерсантъ вчера в 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное