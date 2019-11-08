Общество
BFM.ru«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи
«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тысячи вышек сотовой связи оператора. Стоимость актива может составить 85-95 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.
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с чего всё началось
«Мегафон» ведет переговоры сразу с несколькими компаниями о продаже всех своих сотовых вышек — их насчитывается более чем 16,5 тыс. Об этом «Известиям» рассказал сотрудник компании — партнера оператора. Два источника, близкие к сторонам переговоров, это подтвердили.Известиявчера в 18:40
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Суд в Москве вынес приговор членам ярославской ячейки ИГ
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