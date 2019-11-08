Экономика
BFM.ru«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи
«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тыс. вышек сотовой связи оператора. Стоимость актива может составить 85-95 млрд. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.
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Финальная сумма сделки зависит от того, какую арендную ставку за размещение базовых станций на проданных вышках предложит «Мегафону» покупатель, объясняет источник, близкий к одной из сторон. Еще одно условие –– возможность размещения на вышках базовых станций других сотовых компаний, объясняет он.Известия16:01
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Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Лиге Европы
РИА Новости 14:50
Политика
Экс-депутат Рады предрёк Украине энергетический коллапс
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что если транзит российского газа прекратится, то Украину ждёт энергетический коллапс и «холодные бунты».
RT на русском 20:52
Общество
Звезда Comedy Club возмутился разгуливающими по Киеву фашистами
Российская газета 16:04
Экономика
Акции «Мечела» выросли на 4% после выкупа ВТБ долгов компании
Обыкновенные акции горнодобывающей и металлургической компании "Мечел" на Московской бирже выросли по состоянию на 11:00 мск более чем на 4%, до 63,3 руб. Кроме того, на торгах выросла и стоимость привилегированных акций "Мечела" более чем на 2,3%, до 91,25 руб. за штуку.
РБК 03:19
Космос
Биение клеток сердца человека изменяется в условиях микрогравитации
Используя мышечные клетки сердца человека, выращенные из стволовых клеток, исследователи из Школы медицины Стэнфордского университета, США, подробно рассмотрели влияние микрогравитации на сердечную функцию человеческого организма и экспрессию генов на клеточном уровне, согласно сделанному заявлению.
AstroNews.ru 12:03
Технологии
В России планируют создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект предполагает финансирование 24 млрд рублей, при этом 13,3 млрд рублей будут выделены из бюджета.
АБН 02:04
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 05 ноября в 08:03
Общество
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.
РИА Новости 15:45
Общество
Производители молока попросили правительство помочь с навозом
Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") предложил правительству сократить административные требования к отрасли, соответствующее письмо направлено замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову, сообщают "Ведомости".
Life.ru 19:31
Общество
Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.
Известия 19:30
Общество
Росгидромет назвал повышающие риск смерти факторы
Эксперты подготовили ежегодник под названием «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2018 год», в котором сказано, что риск смерти человека повышают пять факторов.
iReactor 21:00
Футбол
Представлена форма сборной России на Евро-2020
Чемпионат 11:34
Происшествия
В аэропорту Хабаровска у самолета загорелся двигатель
Двигатель самолета Embraer 190 загорелся при подготовке к вылету в аэропорту Хабаровска.
РБК 19:47
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой.
Вечерняя Москва 15:53
Происшествия
На северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
РИА Новости 18:19
Экономика
Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»
В марте РБК со ссылкой на источники сообщало, что структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко.
ПРАЙМ 11:15
Наука
Курение повышает риск развития депрессии и шизофрении
Ученые надеются, что дальнейшие наблюдения и эксперименты помогут им прояснить все эти вопросы и понять, как именно курение влияет на работу мозга, способствуя развитию психических заболеваний.
Волга-Медиа 20:49
Общество
Мужчину в Москве не пустили в самолет из-за слишком толстого кота
Мужчину со слишком тяжелым котом не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток.
Известия 16:53
Происшествия
Журналисту «Росбалта» предъявили обвинение в вымогательстве
МВД просит суд заочно арестовать журналиста информационного агентства "Росбалт" Александра Шварева по обвинению в вымогательстве.
ТАСС 13:42
Экономика
«Русал» за 9 месяцев получил чистый убыток в $132 млн
Выручка "Русала" сократилась почти на 9 %. Глава компании Евгений Никитин объяснил это сложной рыночной конъюнктурой, резким падением цен на алюминий и влиянием санкций.
Эхо Москвы 20:07
Хоккей
Панарин продлил результативную серию в НХЛ до шести матчей
RT на русском 00:59
Футбол
Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.
РБК 05 ноября в 20:07
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде стал самым дорогим за всю историю франшизы
Фильм «Не время умирать» о новых приключениях Джеймса Бонда еще не вышел в прокат, но уже поставил рекорд.
Экономика сегодня 19:40
Спорт
Комитет МСИ «Дети Азии»: Идет процедура отмены Игр в Монголии
На сайте Олимпийского комитета Азии была опубликована информация, что вместо них Монголия примет первые Международные молодежные зеленые игры, поддержанные ЮНЕСКО и ООН.
ИА ЯСИА вчера в 21:20
Политика
Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Общество
Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены
Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.
Ведомости 15:35
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 на ПК
5 ноября состоялся релиз Red Dead Redemption 2 от студии Rockstar для ПК.
Inc-news.ru 05 ноября в 10:07