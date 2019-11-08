Финальная сумма сделки зависит от того, какую арендную ставку за размещение базовых станций на проданных вышках предложит «Мегафону» покупатель, объясняет источник, близкий к одной из сторон. Еще одно условие –– возможность размещения на вышках базовых станций других сотовых компаний, объясняет он.

с чего всё началось

«Мегафон» ведет переговоры по продаже «Первой башенной компании» (ПБК), которой принадлежат все 16,5 тыс. вышек сотовой связи оператора. Стоимость актива может составить 85-95 млрд. рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

«Мегафон» хочет продать все свои вышки сотовой связи

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