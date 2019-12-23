Общество

Российская газетаРоссийская газета«Мегафон» подарит бесплатный роуминг при бронировании на Booking.com

Оператор "Мегафон" совместно с сервисом бронирования Booking.com проводят акцию, в рамках которой пользователи, забронировавшие отель, получат бесплатный доступ в интернет и звонки в роуминге.
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МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

Sibnovosti.ru02:11

«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов

РБК01:00

«Мегафон» отменил роуминг для клиентов Booking.com

Известия04:00

«Мегафон» подарит бесплатный роуминг при бронировании на Booking.com

Российская газета04:29

Бесплатный роуминг в 130 странах от МегаФона при бронировании жилья на Booking.com

Телеканал 360°03:31

«Мегафон» и Booking.com договорились о роуминге для абонентов оператора

Rambler News Service02:24

«Мегафон» запустил бесплатный роуминг для клиентов Booking.com

Красная весна03:46
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Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

РИА Новости 04:09
Общество

Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet

Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Российская газета 02:26
Политика

Минэнерго рассчитывает на скорейшее завершение «Северного потока — 2»

Москва ожидает скорейшего завершения строительства "Северного потока — 2", несмотря на "противостояние проекту", сказал глава Минэнерго Александр Новак.
РИА Новости 03:52
Политика

Названы два варианта достройки газопровода «Северный поток-2»

Для достройки газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря до побережья ФРГ могут быть использованы 2 варианта.
Недвижимость.RU вчера в 16:30
Происшествия

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Российская газета 03:14
Шоу-бизнес

Настя Каменских появилась на съемках телешоу без юбки

Певица Настя Каменских эпатировала публику своим внешним видом на съемках телешоу X-Factor, появившись без юбки.
Дни24 вчера в 16:30
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как уговорил Асмус на постельную сцену

Режиссёр фильма "Текст" Клим Шипенко рассказал о постельной сцене с Кристиной Асмус, которая вызвала широкий общественный резонанс.
Neva.Today вчера в 08:42
Политика

Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
ТАСС 03:59
Происшествия

Российские сержанты получили сроки за избиение до смерти рядового

Следствие установило, что 21 марта 2018 года Алексей Суббота и Иван получили приказ доставить рядового-контрактника в полевой лагерь: он в этот день не явился в воинскую часть.
Lenta.ru 04:37
Происшествия

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Шоу-бизнес

Певицу Нюшу затравили в сети за странное имя дочери

Пользователи раскритиковали певицу Нюшу в инстаграме за странный выбор имени дочери.
РИА Новости 03:49
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в предновогоднюю неделю

В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
РИА Новости вчера в 22:06
Политика

Кремль прокомментировал газовое соглашение с Украиной

Россия и Украина обнародовали все условия нового газового контракта, который был согласован на прошлой неделе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 04:24
Экономика

В Сбербанке пообещали снижение ставок по ипотеке

По мнению Грефа, объемы выдачи кредитов на приобретение жилья в будущем году вырастут на семь-девять процентов.
Lenta.ru 04:33
Биатлон

Старых выступит в сборной на январских этапах Кубка мира по биатлону

Тренерский штаб мужской сборной России по биатлону принял решение не изменять состав команды на январские этапы Кубка мира, писал ранее NEWS.ru.
News.ru вчера в 08:09
Экономика

Минобороны пересмотрит один из самых проблемных контрактов

Ведомости вчера в 15:26
Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за санкций США

Ранее в США признали, что проиграли России по делу "Северного потока-2" и проект будет закончен. Названа дата завершения строительства СП-2.
Российский Диалог 21 декабря в 01:40
Происшествия

В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе

В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
REGNUM 00:54
Космос

Рогозин рассказал об открытиях, сделанных с помощью «Спектр-РГ»

РИА Новости 20 декабря в 07:04
Авто

Названы самые популярные внедорожники с пробегом в России

Эксперты портала 110km.ru назвали самые популярные в РФ кроссоверы и внедорожники с пробегом.
Автоновости дня вчера в 07:08
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Здоровье

Выявлена опасность чрезмерного употребления воды

Согласно исследованиям один — полтора литра воды организм получает из жидкостей (чай, молоко, супы и др.), а 1 литр из продуктов.
ГЛАС.RU вчера в 03:14
Политика

Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая

RT на русском 04:04
Происшествия

Подростки толпой избили полицейских в Апатитах

News.ru 21 декабря в 06:37
Происшествия

Актриса Бочкарёва предстанет перед судом по делу о хранении наркотиков

Симоновский суд города Москвы передал материалы уголовного дела в отношении Бочкарёвой о хранении наркотических средств по подсудности.
REGNUM вчера в 07:22
Энергетика

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США.
REGNUM 04:02
Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры ранили ножом в магазине в Москве

Инцидент произошёл в магазине на севере города.
Говорит Москва вчера в 14:28
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 04:14
Политика

На дне Балтийского моря перед визитом Путина обнаружили минное поле

«На самом острове саперы выявили и обезвредили два десятка боеприпасов времен [Великой Отечественной] войны, а на морском дне экипаж тральщика "Александр Обухов" обнаружил целое минное поле из немецких якорных мин», — сказал адмирал.
Lenta.ru вчера в 17:13
Футбол

Кавани согласовал трехлетний контракт с «Атлетико»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани близок к переходу в «Атлетико», сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Sports.ru 04:33
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