Компания «Мегафон» вышла из капитала интернет-ретейлера AliExpress Russia, создававшегося как совместное предприятие китайской Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Коронавирус в июне 2021 года стал основной причиной смерти 19 998 человек в России, еще в 3 374 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения наличия вируса требуются дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных в пятницу.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в пятницу подверг критике заявление американского внешнеполитического ведомства относительно мониторинга Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на предстоящих выборах в Госдуму.