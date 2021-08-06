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«Мегафон» продал свою долю в AliExpress Russia

"Мегафон" продал 24,3% в совместном предприятии Aliexpress Russia USM International, сообщили ТАСС в пресс-службе телеком-оператора.
ТАСС
Компания «Мегафон» вышла из капитала интернет-ретейлера AliExpress Russia, создававшегося как совместное предприятие китайской Alibaba Group, Mail.Ru Group, «МегаФона» и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
РБК
"Мегафон" на 100% принадлежит структурам USM Алишера Усманова.
ТАСС
Alibaba Group владеет 47,85% в Aliexpress Russia, Mail.ru Group - 15%, РФПИ и ближневосточные партнеры - 12,9%.
ТАСС

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«Мегафон» продал свою долю в AliExpress Russia

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«Мегафон» продал акции AliExpress Russia

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«Мегафон» продал свои 24,3% в Aliexpress Russia структуре USM

ТАССвчера в 14:00

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