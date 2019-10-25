с чего всё началось

Оператор сотовой связи «Мегафон» спишет долг Центра реабилитации диких животных за отправку смс при отслеживании миграции степных орлов. Для Центра будет создан специальный тариф, учитывающий специфику перемещения птиц, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Елизавета Фролова назвала себя сестрой Ксении Бородиной У Ксении Бородиной внезапно объявилась сестра. Елизавета Фролова назвала себя кровной родственницей телеведущей.

Политика Кучма назвал «формулу Штайнмайера» предательством Украины На встрече, которая прошла в Минске 1 октября, контактная группа по Донбассу согласовала "формулу Штайнмайера" — документ, в котором раскрывается механизм предоставления украинской стороной Донбассу прописанного в минских договоренностях особого статуса.

Кино Мединский: Медведев ознакомится с проектом постановления о рибейтах 26 октября Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 октября ознакомится с проектом постановления о введении в России системы рибейтов.

Футбол «Лестер» забил девять безответных мячей в ворота «Саутгемптона» Во втором тайме «Лестер» забил еще пять мячей. Хэт-трик оформил Айосе Перес, также три гола на счету Джейми Варди.

Здоровье За 10 лет в России смертность от туберкулеза снизилась в три раза По данным министерства здравоохранения, за последние десять лет количество заболевших туберкулезом уменьшилось практически в два раза, а смертность от этого заболевания сократилась в три раза.

Энергетика Цена нефти Brent поднялась до $62 за баррель Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне вырос до $62 за баррель, рост составил 0,54%.

Футбол «Монако» обыграл «Нант», Головин отдал голевую передачу Игра в Нанте завершилась победой "Монако" со счетом 1:0. Единственный гол забил на 22-й минуте Виссам Бен Йеддер, голевую передачу которому сделал полузащитник сборной России Александр Головин.

Хоккей Определился состав сборной России на хоккейный Кубок Карьяла Руководство российской сборной по хоккею представило состав команды на Кубок Карьяла, который пройдет в финской столице 7-10 ноября.

Футбол Ибрагимович показал неприличный жест болельщикам после матча MLS Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович после матча плей-офф Высшей футбольной лиги (MLS) с «Лос-Анджелесом» показал неприличный жест болельщикам.

Общество Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.

Общество Россияне стали больше тратить на штрафы ПДД Средний чек за техобслуживание и ремонт автомобиля — 4720 рублей, шиномонтаж и автомойку — около 940 рублей, на аксессуары водители тратят в среднем 1632 рубля.

Происшествия В Чечне задержан участник перестрелки в Ростовской области «Установлен и доставлен в полицию участник конфликта, произошедшего в Ростовской области 22 октября, в ходе которого погибли пять человек», — указано в пресс-релизе ведомства.

Армия и оружие Появилось видео подготовки казни женщины протурецкими боевиками В сети появилось видео подготовки протурецких боевиков Сирийской свободной армии (ССА) к казни женщины в Сирии.

Армия и оружие Опубликовано видео с российским ракетоносцем Ту-160 в ЮАР YouTube-канал Moscow Information Agency MOW опубликовал видео прилета российского стратегического ракетоносца Ту-160 на аэродром Ватерклоф в ЮАР.

Фигурное катание Трусова безупречно исполнила короткую программу на Skate Canada Российская фигуристка Александра Трусова безупречно исполнила короткую программу на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Келоуне на Skate Canada.

Происшествия Задержанного в Пулково американца выдворили из России по решению суда Гражданин США Алет Тэрада, задержанный в петербургском аэропорту "Пулково" по подозрению в сбыте наркотиков у себя на родине, выдворен из России по решению суда, сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.