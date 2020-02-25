Технологии

RuNews24.ruRuNews24.ru«Мегафон» запустил 5G в роуминге

Оператор «МегаФон» запустил 5G-соединение в роуминге. Он сделал это первым из российских операторов. Партнером «МегаФона» выступила группа Orange, действующая в 33 странах мира.
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