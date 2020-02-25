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RuNews24.ru«Мегафон» запустил 5G в роуминге
Оператор «МегаФон» запустил 5G-соединение в роуминге. Он сделал это первым из российских операторов. Партнером «МегаФона» выступила группа Orange, действующая в 33 странах мира.
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Вертолет МЧС привлекли к поискам унесенных в море детей в Сочи
Вертолет МЧС России в Сочи приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море во время шторма.
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Крупное обновление Windows 10 доступно для избранных
Компания Microsoft выпустила образ диска (файл ISO) для следующего крупного обновления операционной системы Windows 10.
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США запустят на Аляске новую ракету с четырьмя спутниками Пентагона
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Армия и оружие
Эрдоган вновь пригрозил военной операцией в Идлибе
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Армия и оружие
Порядок доставки воинской корреспонденции в Сирию хотят изменить
«Положениями Соглашения устанавливается нормативная правовая основа для российско-сирийского сотрудничества в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции при её доставке фельдъегерями Минобороны России в воинские формирования Российской Федерации, дислоцированные на территории Сирийской Арабской Республики», — сказал Панков.
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В Самаре после запрета снюса начали продавать «никотиновые яблоки»
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Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею
Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
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Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.
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В 2021 году Россия заложит два дополнительных подводных ракетоносцев класса «Борей».
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Конкурс фильмов, снятых на смартфоны, стартует в Ульяновске весной
Точнее говоря, видеоролики должны быть сняты только с помощью персональных мобильных устройств – смартфонов, планшетов.