Оператор «МегаФон» запустил 5G-соединение в роуминге. Он сделал это первым из российских операторов. Партнером «МегаФона» выступила группа Orange, действующая в 33 странах мира.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Экономика Центробанк рассказал о количестве поддельных денег в России Большая часть выявленных в 2019 году фальшивок пришлась на пятитысячные купюры, которые были изъяты в количестве 28 668 банкнот.

Авто Объявлены комплектации нового Volkswagen Polo для России В зависимости от версии новый Volkswagen Polo для России получит: подогрев передних сидений, боковых зеркал и форсунок стеклоомывателя, подогрев лобового стекла, подогрев задних сидений, систему бесключевого доступа и запуска двигателя, круиз-контроль, камеру заднего вида, климат-контроль Climatronic и прочее.

Политика Захарова ответила на высказывания СНБО Украины о возвращении Крыма В сообщении, опубликованном 26 февраля в Facebook, Захарова процитировала высказывание Данилова о том, что Киев не идет на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.

Общество Сбербанк создаст конкурента «Яндекс.Авто» Сбербанк ведет работу над созданием собственной мультимедийной платформы для автомобилей, которая может составить конкуренцию системе «Яндекс.Авто».

Армия и оружие Порядок доставки воинской корреспонденции в Сирию хотят изменить «Положениями Соглашения устанавливается нормативная правовая основа для российско-сирийского сотрудничества в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции при её доставке фельдъегерями Минобороны России в воинские формирования Российской Федерации, дислоцированные на территории Сирийской Арабской Республики», — сказал Панков.

Политика Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.