Общество

Красная веснаКрасная весна«Мегафон» запустил бесплатный роуминг для клиентов Booking.com

Роуминг будет предоставляться «Мегафоном» в объеме 1 час голосового общения и 1 гигабайт интернет-трафика за каждый забронированный через Booking.com день в отеле. Представители оператора считают, что этого вполне хватит подавляющему числу его абонентов.
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МегаФон и Booking.com предложат бесплатный роуминг в 130 странах мира

Sibnovosti.ru02:11

«МегаФон» и Booking.com договорились о бесплатном роуминге для клиентов

РБК01:00

«Мегафон» отменил роуминг для клиентов Booking.com

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Россиянам включат бесплатный роуминг при бронировании отеля за границей

Российская газета04:29

Бесплатный роуминг в 130 странах от МегаФона при бронировании жилья на Booking.com

Телеканал 360°03:31

«Мегафон» и Booking.com договорились о роуминге для абонентов оператора

Rambler News Service02:24

«Мегафон» запустил бесплатный роуминг для клиентов Booking.com

Красная весна03:46
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По словам специалиста есть три правила, следуя которым можно добиться оздоровления кишечника.
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В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
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Общество

Российским школьникам показали методы разгона протестующих

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Игроков и фанатов в Танзании атаковали пчелы. Матч был прерван

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Общество

Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка

Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
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Хонда вслед за Слуцким ушел из «Витесса»

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Текущий год был отмечен стремительным ростом российских рынков, поскольку угроза санкций со стороны США ослабла, и инвесторы обратили внимание на развитие экономики, пишет газета Wall Street Journal.
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Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»

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Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой

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Совфед одобрил закон о виноделии и виноградарстве

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Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
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Найден способ спасения дизельных двигателей

Car.ru 21 декабря в 08:41
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