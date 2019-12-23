Общество
Красная весна«Мегафон» запустил бесплатный роуминг для клиентов Booking.com
Роуминг будет предоставляться «Мегафоном» в объеме 1 час голосового общения и 1 гигабайт интернет-трафика за каждый забронированный через Booking.com день в отеле. Представители оператора считают, что этого вполне хватит подавляющему числу его абонентов.
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Здоровье
Медик назвала три правила для оздоровления кишечника
По словам специалиста есть три правила, следуя которым можно добиться оздоровления кишечника.
Политика
Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17
Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
Единоборства
Емельяненко ответил на вызов Кадырова
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
Политика
Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Футбол
Назван лучший российский клуб в истории Лиги чемпионов
Лучшим среди российских клубов стал московский «Спартак». Столичный клуб занимает 34-е место.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Общество
СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов
СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Гаджеты
Доля прибыли Apple на рынке смартфонов составила 66%
В исследовании Counterpoint Research говорится, что купертиновцы в третьем квартале 2019 года заработала 66% прибыли от всего рынка смартфонов.
Общество
Российским школьникам показали методы разгона протестующих
Спецназ ФСИН показал школьникам силовые методы разгона протестующих во время церемонии посвящения учеников в кадеты в школе №21 города Златоуст Челябинской области.
Общество
Власти Новосибирска ответили жителям, встревоженным формой катка
Главный новогодний каток Новосибирска после публикации фотографий с квадрокоптера горожане прозвали "фаллическим символом города", а вице-мэр Анна Терешкова нашла ироничный ответ жителям, отметив при этом, что сооружение не будет переделываться.
Футбол
Хонда вслед за Слуцким ушел из «Витесса»
Экономика
WSJ рассказала о стремительном росте российских рынков
Текущий год был отмечен стремительным ростом российских рынков, поскольку угроза санкций со стороны США ослабла, и инвесторы обратили внимание на развитие экономики, пишет газета Wall Street Journal.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Политика
Медведев поручил ответить на санкции против «Северного потока-2»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами поручил проработать меры в ответ на санкции США против строительства газопровода «Северный поток-2».
Фигурное катание
Нина Мозер: «Нельзя превращать мой любимый вид спорта в робототехнику»
Заслуженный тренер России Нина Мозер в интервью Sportbox.ru рассказала, чем сейчас занимается, высказалась по поводу хайпа вокруг фигурного катания, а также отметила быстрый рост парного катания в мире.
Армия и оружие
МИД Сирии: США атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Хомсе
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что американцы атаковали нефтеперерабатывающие объекты в Хомсе при помощи беспилотников.
Музыка
Сюткин оценил шутку Шнурова над обидевшим Гагарину участником «Голоса»
Певец Валерий Сюткин в интервью порталу Nation News прокомментировал видео с шуткой наставника шоу "Голос" Сергея Шнурова над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Политика
Германия разрешила строить «Северный поток-2» зимой
В Германии Федеральное морское и гидрографическое агентство (BHS) разрешило прокладку трубопровода «Северный поток-2» в зимние месяцы.
Политика
США лишили Украину помощи сразу после беседы Зеленского и Трампа
Распоряжение о приостановке Киеву военной помощи было отдано Белым домом примерно через 90 минут после того, как завершился телефонный разговор президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Происшествия
В Карелии госпитализировали военного после огнестрельного ранения
Военнослужащий одной из воинских частей в Карелии получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием, он госпитализирован, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Политика
Чуть менее половины украинцев назвали Зеленского «политиком года»
Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» с 13 по 17 декабря 47% назвали Владимира Зеленского политиком 2019 года на Украине.
Кино
«Зеленая книга» стала фильмом года по версии «КиноПоиска»
Интернет-сервис "КиноПоиск" назвал главным фильмом года "Зеленую книгу" Питера Фаррелли, сообщает пресс-служба портала.
Общество
Совфед одобрил закон о виноделии и виноградарстве
Совет Федерации на заключительном заседании осенней сессии единогласно одобрил базовый закон о виноделии и виноградарстве в РФ.
Футбол
«Просто готовиться и играть надо лучше». Павел Колобков — об идее перехода российского футбола на систему «весна-осень»
Министр спорта России Павел Колобков во время совместного эфира «СЭ» и IZ.RU прокомментировал идею возвращения российского футбола на систему «весна-осень».
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 1 копейку — до 62,27 рубля. Курс евро вырос на 3 копейки и составил 69,00 рубля.
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