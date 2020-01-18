Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Единоборства Мейвезер объявил о реванше с Макгрегором в 2020 году Global Look Press Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о проведении реванша против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Политика Эрдоган заявил, что Турция и Россия завершили сделку по С-400 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с Путиным, что Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400, несмотря на давление, об этом сообщает РИА Новости.

Общество Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.

Происшествия Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.

Биатлон Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Экономика Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18% Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.