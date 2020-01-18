Общество
Газета.RuМеган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
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Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Политика
Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
Общество
Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции
По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
Политика
Подготовлен проект итогового коммюнике берлинской конференции по Ливии
Проект итогового документа берлинской конференции по Ливии подготовлен, пишут РИА Новости.
Единоборства
Мейвезер объявил о реванше с Макгрегором в 2020 году
Global Look Press Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объявил о проведении реванша против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.
Политика
Эрдоган заявил, что Турция и Россия завершили сделку по С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с Путиным, что Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400, несмотря на давление, об этом сообщает РИА Новости.
Общество
Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp
3% пользователей жалуются на проблемы с авторизацией, еще 3% - на сбои в работе веб-сайта.
Политика
МИД Польши оценил публикацию документов об освобождении Варшавы
Политика
Порошенко предложил Украине бороться с врагами святой водой
Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил стране бороться с врагами с помощью святой воды.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Происшествия
Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
Армия и оружие
Пентагон показал форму космических войск США
Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
Биатлон
Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Космос
Стартап SpinLaunch привлек $35 млн на создание «космической катапульты»
Американский стартап SpinLaunch привлек $35 млн инвестиций на строительство катапульты, которая сможет доставлять полезные грузы в космос, сообщает TechCrunch.
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Политика
Путин назвал «моральными уродами» критиков поддержки семей с детьми
Экономика
Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Шоу-бизнес
Актрисе Нине Руслановой потребовалась помощь медиков
Госпитализация не потребовалась. Нина Русланова - народная артистка России, сыгравшая около 150 ролей в фильмах.
Политика
Посольство Украины потребовало от Лондона убрать трезубец из списка символов экстремизма
Посольство Украины в Лондоне потребовало у британской полиции исключить трезубец, изображенный на гербе страны, из списка экстремистских символов и принести свои извинения.
Армия и оружие
Израиль создаст инфраструктуру по поиску тоннелей на границе с Ливаном
Ранее сообщалось, что в ходе операции "Северный щит" (конец декабря 2018 - начало января 2019 года) израильские военные обнаружили несколько тоннелей, проложенных боевиками движения "Хезболла" под границей с Ливаном.
Культура
BTS впервые выступят с «Black Swan» на американском шоу
BTS уже давно стали любимыми гостями на различных американских телевизионных шоу.
Футбол
Массара рассказал о трансферной политике «Милана» в январе
Спортивный директор "Милана" Рикки Массара в интервью DAZN рассказал о трансферных целях миланского клуба в ближайшее время.У нас не запланировано никаких дальнейших трансферов, так как мы уже привезли Ибрагимовича, Кьера и Беговича.
Религия
Крещение в режиме онлайн: Евгений Куйвашев окунулся в купель на Малоистокском пруду
Сегодня ночью православные жители Екатеринбурга и области, как и остальные россияне, присоединились к празднику и окунулись в крещенские купели.
Авто
Обновленная Hyundai Creta ставит рекорды продаж
Кроссовер Hyundai Creta/ix25 нового поколения вышел на рынок в конце октября 2019-го.