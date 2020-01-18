Общество

Газета.RuГазета.RuМеган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
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