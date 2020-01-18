Общество
Газета.RuМеган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
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Кино
Объявлены номинанты на премию «Золотая малина»
От риска получить бутафорскую «Золотую малину» не застрахован ни один именитый голливудский актёр или режиссёр.
Общество
Глава республики призвал журналистов к объективности и честности
На мероприятие пришел глава республики. Игнатьев поздравил и дал рекомендации журналистам, сообщается на сайте администрации.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Политика
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Политика
Тимошенко заявила о «ликвидации» Украины
Оппозиционный украинский политик Юлия Тимошенко заявила о "ликвидации" Украины.
Политика
Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью газете The Washington Post заявил о готовности вести диалог с США.
Футбол
«Реал» отказался отпускать Хамеса в аренду
«Реал» отказался отпускать полузащитника Хамеса Родригеса в аренду, сообщает Marca.
Футбол
Холанд оформил хет-трик в дебютном матче за дортмундскую «Боруссию»
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Аугсбург" в результативном матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу.
Происшествия
В Челябинске задержали устроившего погоню с автоматом мужчину
В Челябинске полиция задержала мужчину, преследовавшего другого человека по улицам города с автоматом в руках.
Общество
На крещенские купания в Москве пришли более пяти тысяч человек
Более 5,5 тысячи человек пришли на крещенские купания в столице, из них около трех тысяч уже окунулись в проруби.
Армия и оружие
Минобороны обнародовало документы об освобождении Варшавы
Политика
Путин выступил против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
Технологии
ВВС США впервые показали полет беспилотника «Гремлина» X-61A
ВВС США впервые показали полет беспилотника X-61A, созданного компанией Dynetics в рамках программы «Гремлины».
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Происшествия
МВД начало проверку из-за драки в ТЦ в Подмосковье
Отмечается, что в соцсетях были размещены видео и информация о том, что охранник во время драки двух подростков в ТЦ «МЕГА Химки» попытался разнять их, после чего ударил одного из них в голову, в результате чего юноша некоторое время пролежал на полу.
Единоборства
Реакция спортивного сообщества на победу Конора МакГрегора
Спортивное сообщество продемонстрировало крайне неоднозначную реакцию на выступление Конора МакГрегора, который на UFC 246 в Лас-Вегасе за 40 секунд уничтожил Дональда «Ковбоя» Серроне.
Хоккей
Гол Ковальчука помог «Монреалю» победить «Вегас»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" обыграл "Вегас Голден Найтс".
Общество
Скабеева отреагировала на обвинения Водонаевой в «пропаганде агрессии»
Авто
Названы системы, которые снижают ресурс двигателя автомобиля
Отсутствие хотя бы пятиминутного прогрева двигателя при минусовых температурах тоже снижает его срок службы, уверены специалисты.
Шоу-бизнес
«В меня летели ножи»: Поргина рассказала о браке с Караченцовым
Как ранее писал «Рамблер», вдова Николая Караченцова Людмила Поргина поскандалила в эфире телешоу с предполагаемой любовницей мужа.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Политика
Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова
Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Общество
Названы самые популярные лечебные курорты России
Лечебные курорты Краснодарского и Ставропольского края пользовались в 2019 году наибольшей популярностью у заинтересованных клиентов.
Политика
Помпео не собирается встречаться в Берлине с представителями России
Ранее представитель Госдепа сообщил, что Помпео в рамках конференции собирается сосредоточиться на достижении продления перемирия, выводе иностранных войск из Ливии и политическом процессе под эгидой ООН.
Политика
Мир балансирует на краю катастрофы
Ожидание мощного удара по Ирану со стороны США, которые привели в повышенную боевую готовность американские силы на Ближнем Востоке, и неожиданно довольно миролюбивое заявление президента Трампа, что он не будет продолжать атаки на Тегеран, а ограничится только «адскими санкциями» против него и покупателей иранской нефти.
Наука