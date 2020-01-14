Общество
Газета.RuМеган Маркл не участвовала в переговорах с Елизаветой II
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II. Об этом сообщает издание Evening Standart со ссылкой на источник.
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Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Политика
Украина заявила об ответственности России за сбитый в Иране Boeing
Политика
Премьер Украины заявил о внедрении KPI для министров
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что для министров будет внедрены ключевые показатели эффективности (KPI), которые будут регулировать их зарплату.
Кино
В США скончался актер Стэн Кирш из сериала «Горец» и «Друзья»
Американский актер Стэн Кирш, наиболее известный своей ролью Ричи Райана в сериале «Горец», был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе.
Гаджеты
Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+
Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.
Общество
Мальта раскрыла имена новых обладателей «золотых паспортов» среди россиян
Мальта представила новый список россиян, которые получили ее гражданство в 2018 году.
Общество
Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы
В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Политика
Der Tagesspiegel: без России мир не сможет обойтись
Мир не обойдется без России, пишет немецкое СМИ после поездки канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву.
Интернет
Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии
Хоккей
Малкин вышел на 72-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
Российский форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин вышел на чистое 72-е место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Футбол
Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»
Как сообщает SIC Noticias, португальский агент Жорже Мендеш будет работать над переходом экс-форварда «Спартака» в «Тоттенхэм» на правах аренды.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 13 января 2020 года
Курсы валют сегодня 13 января 2020 Центробанк установлены на уровне: EUR Курс доллара на сегодня, 13 января 2020 установленный Центральным банком России такой: 61.26 рублей за 1 USD.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Происшествия
В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе
«Задымление на иранском сухогрузе в порту Махачкалы ликвидировано», — сообщили РБК в национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
Авто
Стартовало производство Kia Seltos в России
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство нового кроссовера KIA Seltos для российского рынка.
Политика
В МИДе Израиля объяснили ситуацию с недопуском россиян в страну
Недопуск российских туристов на территорию Израиля связан с тем, что россияне часто остаются в стране незаконно.
Энергетика
Казахстан проведет с Белоруссией переговоры о поставках нефти
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти, заявил глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев.
Армия и оружие
Российский спецназ в 2020 году получит «летающий танк»
В 2020 году российский спецназ получит на вооружение боевой вертолет с индексом Ми-8АМТШ-ВН.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс
Военно-воздушные силы Израиля нанесли ракетный удар по военному аэродрому Т-4 на востоке сирийской провинции Хомс, сообщает SANA.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в травматологию
Выпавшую из окна модель Ксению Пунтус перевели из отделения анестизиологии и реанимации Боткинской больницы в травматологию.
Авто
Автомобили Opel подешевеют в России
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Политика
Трамп призвал Apple разблокировать телефоны преступников
Президент США Дональд Трамп призвал компанию Apple предоставить доступ к телефонам преступников.
Кино