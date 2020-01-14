Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II. Об этом сообщает издание Evening Standart со ссылкой на источник.

Меган Маркл не участвовала в переговорах с Елизаветой II

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