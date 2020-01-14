Общество
Вести.RuМеган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II
Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров. Герцогиня Сассекская находится в Канаде. Предполагалось, что она присоединится к переговорам, которые проходили по инициативе королевы в Сандрингемском дворце.
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Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
Политика
Путин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период
Рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Происшествия
Пьяная жительница Воронежа швырнула ребёнка на лестницу поезда
Политика
Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара
Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
Экономика
Минпромторг предложил снизить долю отечественных лекарств на рынке
Минпромторг РФ предлагает снизить долю отечественных лекарств на российским рынке.
Здоровье
Большинство людей игнорируют пять симптомов рака
С безобидными заболеваниями ассоциируются пять симптомов рака. Об этом сообщают эксперты портала Focus.de.
Музыка
Последний «Старый Новый Рок» посетило 5 200 человек
Заключительный фестиваль с 20-летней историей посетило 5 200 человек.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии
Экономика
Российский министр отказался считать Европу независимой
Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Общество
Ожидаемая продолжительность жизни превысила 73 года – Путин
Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года, заявил Владимир Путин во время ежегодного обращения к Федеральному собранию.
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Шоу-бизнес
Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей
Актёр Олег Меньшиков в откровенном интервью о личной жизни рассказал, почему он так и не стал отцом.
Экономика
Нижегородцы получат льготные кредиты на строительство жилья в селах
Жители Нижегородской области в 2020 году смогут получить льготные кредиты на строительство жилья и благоустройство жилья в селах, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Футбол
Месси признался, что соперничество с Роналду было для него особенным
Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что соперничество с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду было для него особенным в период выступления португальца за «Реал».
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Армия и оружие
На основе Ту-204 построят новый противолодочный самолёт для ВМФ России
Перспективный противолодочный и патрульный самолёт морской авиации для ВМФ России будет построен на основе коммерческого авиалайнера Ту-204/214.
Политика
Путин призвал запустить в России новый инновационный цикл
Россия обязана запустить новый инновационный цикл, подчеркнул глава государства.
Политика
Путин поручил ускорить принятие законов о защите капиталовложений
Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов Госдумы ускорить принятие законов о защите и поощрении капиталовложений.
Авто
Volkswagen Arteon превратили в универсал
Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.
Теннис
Матчи квалификации Australian Open прервали из-за смога
Смог, возникший из-за лесных пожаров, стал причиной переноса части матчей квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
Армия и оружие
В Сирии Ми-35М отпугнул от патруля толпу курдских радикалов
Кино
Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»
Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
Политика
Путин предлагает вынести на обсуждение поправки к Конституции
Путин предлагает вынести на обсуждение поправки к Конституции. Путин не видит необходимости в принятии новой Конституции России.
Кино
Появился второй трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.