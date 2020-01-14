Общество

Вести.RuВести.RuМеган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров. Герцогиня Сассекская находится в Канаде. Предполагалось, что она присоединится к переговорам, которые проходили по инициативе королевы в Сандрингемском дворце.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Отказалась разговаривать с королевой? После «отречения» Меган Маркл проигнорировала семейный совет

Царьградвчера в 09:34

Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

Вести.Ruвчера в 20:41

Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ

РИА Новостивчера в 19:30

Меган Маркл пропустила заседание королевской семьи

Вечерняя Москвавчера в 10:01

Меган Маркл не участвовала в переговорах с Елизаветой II

Газета.Ru00:57

Меган Маркл отказалась слушать королеву Великобритании

РЕН ТВвчера в 09:04

Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете

Lenta.ruвчера в 08:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 05:05, Ашберн
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
РИА Новости 01:35
Политика

Путин заявил, что Россия вступила в сложный демографический период

Рождаемость в России снова падает, страна вступила в сложный демографический период, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
RT на русском 04:17
Происшествия

Пьяная жительница Воронежа швырнула ребёнка на лестницу поезда

REGNUM вчера в 04:52
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Газета.Ru 02:58
Политика

Лавров рассказал о постепенном отказе российской экономики от доллара

Москва рассматривает дедолларизацию как ответ на непредсказуемость американской экономической политики, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Times of India.
РИА Новости вчера в 17:47
Экономика

Минпромторг предложил снизить долю отечественных лекарств на рынке

Минпромторг РФ предлагает снизить долю отечественных лекарств на российским рынке.
URA.Ru вчера в 22:02
Здоровье

Большинство людей игнорируют пять симптомов рака

С безобидными заболеваниями ассоциируются пять симптомов рака. Об этом сообщают эксперты портала Focus.de.
Соловей.Инфо вчера в 03:30
Музыка

Последний «Старый Новый Рок» посетило 5 200 человек

Заключительный фестиваль с 20-летней историей посетило 5 200 человек.
It`s My City вчера в 06:35
Происшествия

Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

BFM.ru вчера в 08:40
Экономика

Российский министр отказался считать Европу независимой

Министр экономического развития России Максим Орешкин отказался считать страны Европы, входящие в еврозону, экономически независимыми, передает корреспондент «Ленты.ру» с сессии Гайдаровского форума «Современная денежная теория: новый взгляд».
Lenta.ru 03:22
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
РБК 03:22
Происшествия

Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе

RT на русском вчера в 23:24
Общество

Ожидаемая продолжительность жизни превысила 73 года – Путин

Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года, заявил Владимир Путин во время ежегодного обращения к Федеральному собранию.
Москва 24 04:42
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей

Актёр Олег Меньшиков в откровенном интервью о личной жизни рассказал, почему он так и не стал отцом.
News.ru вчера в 16:27
Экономика

Нижегородцы получат льготные кредиты на строительство жилья в селах

Жители Нижегородской области в 2020 году смогут получить льготные кредиты на строительство жилья и благоустройство жилья в селах, сообщил глава региона Глеб Никитин.
АиФ Нижний Новгород 01:15
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру 13 января в 10:02
Футбол

Месси признался, что соперничество с Роналду было для него особенным

Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что соперничество с нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду было для него особенным в период выступления португальца за «Реал».
RT на русском 04:02
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Армия и оружие

На основе Ту-204 построят новый противолодочный самолёт для ВМФ России

Перспективный противолодочный и патрульный самолёт морской авиации для ВМФ России будет построен на основе коммерческого авиалайнера Ту-204/214.
Профиль 04:26
Политика

Путин призвал запустить в России новый инновационный цикл

Россия обязана запустить новый инновационный цикл, подчеркнул глава государства.
Московский Комсомолец 04:56
Политика

Путин поручил ускорить принятие законов о защите капиталовложений

Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов Госдумы ускорить принятие законов о защите и поощрении капиталовложений.
ФАН 04:47
Авто

Volkswagen Arteon превратили в универсал

Судя по всему, Volkswagen Arteon в кузове универсал, предназначенный для рынка КНР, получит неокрашенный обвес из пластика, опоясывающий кузов, рейлинги на крыше и, возможно, увеличенный клиренс, т.е. универсал будет представлен в кросс-версии.
Новые автомобили вчера в 06:11
Теннис

Матчи квалификации Australian Open прервали из-за смога

Смог, возникший из-за лесных пожаров, стал причиной переноса части матчей квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).
ТАСС Спорт 03:43
Армия и оружие

В Сирии Ми-35М отпугнул от патруля толпу курдских радикалов

REGNUM вчера в 19:50
Игры

VR-шлем Valve Index практически раскупили по всему миру

News.ru 04:09
Кино

Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»

Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
РБК 03:15
Политика

Путин предлагает вынести на обсуждение поправки к Конституции

Путин предлагает вынести на обсуждение поправки к Конституции. Путин не видит необходимости в принятии новой Конституции России.
ТАСС 04:58
Кино

Появился второй трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

News.ru вчера в 04:58
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия 13 января в 22:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Меган, герцогиня Сассекская
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Елизавета II
Британская королева
Царствующая королева Великобритании из Виндзорской династии. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное