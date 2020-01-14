Общество
Вести.RuМеган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II
Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров. Герцогиня Сассекская находится в Канаде. Предполагалось, что она присоединится к переговорам, которые проходили по инициативе королевы в Сандрингемском дворце.
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Финансы
Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Футбол
«Бенфика» со Злобиным вышла в полуфинал Кубка Португалии
Лиссабонская «Бенфика» в матче 1/4 финала Кубка Португалии обыграла «Риу Аве» со счётом 3:2 и вышла в полуфинал.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира
Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
Кино
Amazon представил актёрский состав сериала по «Властелину колец»
Компания опубликовала пресс-релиз, в котором объявила актёрский состав сериала по «Властелину колец».
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Происшествия
В Одинцове возбудили дело о торговле детьми после смерти младенца
В Одинцове возбуждено уголовное дело о торговле младенцами, рождёнными суррогатной матерью, после обнаружения тела одного из них в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК.
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин обошел Ришара в списке бомбардиров НХЛ
Российский нападающий "Питтсбург Пигвинз" Евгений Малкин, набравший минувшей ночью три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Миннесота Уайлд", достиг отметки в 1049 баллов в заокеанской карьере.
Происшествия
На трассе в Тюменской области автобус столкнулся с автокраном
Семь человек получили травмы в результате столкновения рейсового автобуса и автокрана на федеральной трассе в Тобольском районе Тюменской области.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Экономика
Белоруссия начала ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба»
Белорусская государственная компания "Гомельтранснефть Дружба" приступила к ремонтным работам на одном из участков нефтепровода "Дружба".
Наука
Ученые обнаружили слабое место тихоходок
Кино
Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»
Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Общество
Три города эвакуируют на Филиппинах из-за пробуждения вулкана
Угроза извержения возросла до трех баллов по пятибалльной шкале Население трех городов эвакуируют на Филиппинах после того, как вулкан Тааль выпустил километровый столб пепла, сообщает CNN Philippines.
Авто
Названа стоимость обновленного внедорожника Lada 4x4
Отмечается, что базовая стоимость модели в комплектации Classic составляет 553 тыс. 900 рублей.
Политика
Возле дома Зеленского проходит акция протеста
Демонстранты устроили митинг возле дома президента Украины Владимира Зеленского около Мариинского парка. Об этом сообщает «112 Украина».
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина
29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Кино
Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры
Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Кино
Вышел второй трейлер «Бладшота» с Дизелем
Второй трейлер фантастического боевика «Бладшот» немногим отличается по кадрам от первого, но раскрывает новые детали сюжета.
Происшествия
СК проверит сообщение о женщине, выкинувшей 10-месячную дочь из купе
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Происшествия
Один человек погиб, шесть пострадали при взрыве на заводе в Каталонии
Здоровье
В Китае рассказали о симптомах коронавируса нового типа
В городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй в Китае, в конце декабря зафиксирован новый тип коронавируса.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Общество
Михалкову разрешили зарегистрировать товарный знак Никиты Бесогона
Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон».
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые вышла в свет после переезда в Канаду
Меган Маркл впервые вышла в свет после переезда в Канаду Меган Маркл окончательно сбежала в Канаду.