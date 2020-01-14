Общество

Вести.RuВести.RuМеган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров. Герцогиня Сассекская находится в Канаде. Предполагалось, что она присоединится к переговорам, которые проходили по инициативе королевы в Сандрингемском дворце.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

Меган Маркл не стала участвовать в переговорах с британской семьей

Телеканал 360°02:17

Отказалась разговаривать с королевой? После «отречения» Меган Маркл проигнорировала семейный совет

Царьградвчера в 09:34

Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой, пишет СМИ

РИА Новостивчера в 19:30

Меган Маркл пропустила заседание королевской семьи

Вечерняя Москвавчера в 10:01

Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

Вести.Ruвчера в 20:41

Меган Маркл отказалась слушать королеву Великобритании

РЕН ТВвчера в 09:04

Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете

Lenta.ruвчера в 08:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 03:38, Ашберн
Финансы

Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов

Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Интерфакс вчера в 02:27
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
RT на русском 03:05
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Футбол

«Бенфика» со Злобиным вышла в полуфинал Кубка Португалии

Лиссабонская «Бенфика» в матче 1/4 финала Кубка Португалии обыграла «Риу Аве» со счётом 3:2 и вышла в полуфинал.
Чемпионат 01:30
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
РБК 03:22
Кино

Amazon представил актёрский состав сериала по «Властелину колец»

Компания опубликовала пресс-релиз, в котором объявила актёрский состав сериала по «Властелину колец».
Мир фантастики 01:59
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Происшествия

В Одинцове возбудили дело о торговле детьми после смерти младенца

В Одинцове возбуждено уголовное дело о торговле младенцами, рождёнными суррогатной матерью, после обнаружения тела одного из них в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК.
RT на русском 03:19
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Малкин обошел Ришара в списке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий "Питтсбург Пигвинз" Евгений Малкин, набравший минувшей ночью три очка в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Миннесота Уайлд", достиг отметки в 1049 баллов в заокеанской карьере.
Вести.Ru 01:36
Происшествия

На трассе в Тюменской области автобус столкнулся с автокраном

Семь человек получили травмы в результате столкновения рейсового автобуса и автокрана на федеральной трассе в Тобольском районе Тюменской области.
ТАСС 01:01
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Общество

Послание Путина покажут на уличных экранах в столице

Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Газета.Ru вчера в 14:36
Экономика

Белоруссия начала ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба»

Белорусская государственная компания "Гомельтранснефть Дружба" приступила к ремонтным работам на одном из участков нефтепровода "Дружба".
ТАСС 03:09
Наука

Ученые обнаружили слабое место тихоходок

Naked Science вчера в 07:34
Кино

Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»

Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
РБК 03:15
Политика

NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране

РИА Новости вчера в 23:24
Общество

Три города эвакуируют на Филиппинах из-за пробуждения вулкана

Угроза извержения возросла до трех баллов по пятибалльной шкале Население трех городов эвакуируют на Филиппинах после того, как вулкан Тааль выпустил километровый столб пепла, сообщает CNN Philippines.
АМИТЕЛ 13 января в 03:34
Авто

Названа стоимость обновленного внедорожника Lada 4x4

Отмечается, что базовая стоимость модели в комплектации Classic составляет 553 тыс. 900 рублей.
Известия 03:05
Политика

Возле дома Зеленского проходит акция протеста

Демонстранты устроили митинг возле дома президента Украины Владимира Зеленского около Мариинского парка. Об этом сообщает «112 Украина».
RT на русском 02:38
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
ГЛАС.RU вчера в 13:44
Кино

Авторы фильма «Дау» намерены подать в суд на Министерство культуры

Во вторник, 14 января, стало известно, что авторы фильма "Дау" намерены подать в суд на Министерство культуры РФ.
Piter.tv вчера в 14:46
Кино

Вышел второй трейлер «Бладшота» с Дизелем

Второй трейлер фантастического боевика «Бладшот» немногим отличается по кадрам от первого, но раскрывает новые детали сюжета.
Sibnet Новости вчера в 22:58
Происшествия

СК проверит сообщение о женщине, выкинувшей 10-месячную дочь из купе

РИА Новости вчера в 09:48
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Газета.Ru 02:58
Происшествия

Один человек погиб, шесть пострадали при взрыве на заводе в Каталонии

Газета.Ru вчера в 14:45
Здоровье

В Китае рассказали о симптомах коронавируса нового типа

В городе Ухань, расположенном в провинции Хубэй в Китае, в конце декабря зафиксирован новый тип коронавируса.
OAnews 02:35
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
URA.Ru 02:28
Общество

Михалкову разрешили зарегистрировать товарный знак Никиты Бесогона

Роспатент согласился зарегистрировать изображение раннехристианского святого Никиты Бесогона как товарный знак компании режиссера Никиты Михалкова ООО «Бесогон».
Взгляд.ру 02:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые вышла в свет после переезда в Канаду

Меган Маркл впервые вышла в свет после переезда в Канаду Меган Маркл окончательно сбежала в Канаду.
Экспресс газета 03:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Меган, герцогиня Сассекская
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Елизавета II
Британская королева
Царствующая королева Великобритании из Виндзорской династии. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI. Является рекордсменом среди всех британских монархов по возрасту и продолжительности пребывания на престоле.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное