Общество

Взгляд.руВзгляд.руМеган Маркл отказалась от переговоров с королевой Британии

Напомним, в понедельник королева Великобритании Елизавета II заявила, что поддерживает решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл начать «новую жизнь» и их отказ от статуса старших членов королевской семьи.
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