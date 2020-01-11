Общество

Вести.RuВести.RuМеган Маркл подписала контракт с Disney

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney. Как сообщает газета Times, Меган вернется к актерской профессии и примет участие в закадровом дубляже.
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с Disney, в рамках которого она будет озвучивать мультипликационных персонажей, сообщает The Times
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