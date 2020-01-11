с чего всё началось

Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney. Как сообщает газета Times, Меган вернется к актерской профессии и примет участие в закадровом дубляже.

Политика Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал возложить ответственность за крушение украинского Boeing не только на Иран, но и на Россию.

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

Авто В московском автосалоне продают «Волгу» за 8,5 млн рублей В одном из автосалонов Москвы выставлен на продажу редчайший ГАЗ-23 по рекордной цене: «Волга», разработанная специально для КГБ и других советских спецслужб, оценивается в 140 000 рублей (порядка 8 500 000 рублей).

Футбол Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в Европу Свой первый матч после возвращения в «Милан» Ибрагимович провел 6 января в домашнем матче 18-го тура против «Сампдории» (0:0). Тогда шведский футболист вышел на замену на 55-й минуте.

Наука За 200 лет снизилась нормальная температура человека Интересный факт опубликовали ученые из США Как сообщает ToDay News Ufa, стоит вспомнить, что определение нормальной температуры тела было аж в 1851 году и сформулировал его немецкий медик Карл Рейнхольд Август Вундерлих.

Технологии Пользователям Windows 7 предложили аналогичную ОС Скоро 14 января, а значит прекратится официальная поддержка Windows 7. В этот день Microsoft выпустит финальное обновление, а дальше будет доступна платная подписка и только для корпоративных пользователей.

Политика Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.

Общество Жене Погребняка начали угрожать после конфликта с таксистом Жена бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка Мария в Instagram пожаловалась на угрозы в свой адрес после конфликта с таксистом.

Политика ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.

Политика Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана после смерти султана Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил соболезнования народу Омана в связи со смертью султана Кабуса бен Саида Аль Саида, скончавшегося 11 января после продолжительной болезни.