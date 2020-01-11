Общество
Вести.RuМеган Маркл подписала контракт с Disney
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с киностудией Disney. Как сообщает газета Times, Меган вернется к актерской профессии и примет участие в закадровом дубляже.
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с чего всё началось
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с Disney, в рамках которого она будет озвучивать мультипликационных персонажей, сообщает The Times без указания на источник.Газета.Ru13:54
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