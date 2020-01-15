Общество

Газета.RuГазета.RuМеган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Герцогиня Сассекская совершила первый публичный визит с того момента, как они с принцем Гарри приняли решение отказаться от королевских обязанностей. Повеселевшая Меган Маркл вернулась в Канаду и посетила женский кризисный центр в Ванкувере.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

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Путин поручил увеличить доплаты учителям

Глава государства предложил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей из федерального бюджета, все действующие выплаты при этом необходимо сохранить.
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Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут

Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
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Авторы фильма «Дау» подадут в суд на министерство культуры

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Kia потратит 25 млрд долларов на электромобили и автопилот

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Очень важное решение, которое прозвучало из уст Президента – это синхронизация программ выпускников из местных вузов с потребностями региональной системы здравоохранения.
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Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения в Донбассе

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Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
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Путин назвал меры для решения кадровых проблем в здравоохранении

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию потребовал сосредоточить усилия на первичном звене здравоохранения.
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«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Коммерсантъ 13 января в 05:50
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Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.
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