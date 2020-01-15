Общество
Газета.RuМеган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Герцогиня Сассекская совершила первый публичный визит с того момента, как они с принцем Гарри приняли решение отказаться от королевских обязанностей. Повеселевшая Меган Маркл вернулась в Канаду и посетила женский кризисный центр в Ванкувере.
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Политика
Путин выбрал нового премьер-министра
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Политика
Польша поддержала создание единого архива о Второй мировой
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Политика
США и Китай подписали первую часть торгового соглашения
Несмотря на подписание первой части торгового соглашения, разногласия между странами сохраняются, заявил журналистам вице-президент США Майк Пенс.
Политика
Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского
На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Политика
Путин предложил гражданам проголосовать по изменениям в Конституцию РФ
Президент России Владимир Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января, предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию страны.
Политика
Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат
Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.
Общество
Путин поручил увеличить доплаты учителям
Глава государства предложил с 1 сентября 2020 года ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей из федерального бюджета, все действующие выплаты при этом необходимо сохранить.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Баскетбол
«Зенит» обыграл «Басконию» в Евролиге
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Единоборства
Боец MMA вырвался из партера и в прыжке отправил соперника в нокаут
Американский боец смешанного стиля (MMA) Эммануэль Калхун отправил в нокаут соотечественника Марка Эйтеля на турнире Экстремального бойцовского чемпионата (XFC) 48, который прошел в Далласе 10 января.
Авто
Kia потратит 25 млрд долларов на электромобили и автопилот
Политика
Путин: «За президентом остается право отстранять премьер-министра»
Путин: "За президентом остается право отстранять премьер-министра".
Здоровье
Василий Орлов: «Президент поставил перед правительством и регионами важные социальные задачи»
Очень важное решение, которое прозвучало из уст Президента – это синхронизация программ выпускников из местных вузов с потребностями региональной системы здравоохранения.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об угрозе птичьего гриппа
Штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который был зафиксирован в Венгрии, Польше и Словакии, может проникнуть на территорию Россию.
Политика
Зеленский обсудил с Меркель новые участки разведения в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что Киев определил три новых участка разведения сил и средств в Донбассе.
Политика
Депутат назвал отставку правительства переходом власти на национальный уровень
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал отставку правительства России.
Кино
Объявлен актерский состав сериала по «Властелину колец»
Сегодня был опубликован окончательный актерский состав ленты.
Шоу-бизнес
Олег Меньшиков объяснил, почему они с супругой не завели детей
Жена Меньшикова всегда мечтала стать актрисой, однако ее карьера по неизвестным причинам не сложилась.
Происшествия
В Воронеже без вести пропала 36-летняя женщина
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Общество
Путин назвал меры для решения кадровых проблем в здравоохранении
Президент РФ Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию потребовал сосредоточить усилия на первичном звене здравоохранения.
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
Обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году в Красноярском крае, экстрадирован из Австрии в Россию.