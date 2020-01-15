Герцогиня Сассекская совершила первый публичный визит с того момента, как они с принцем Гарри приняли решение отказаться от королевских обязанностей. Повеселевшая Меган Маркл вернулась в Канаду и посетила женский кризисный центр в Ванкувере.

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Политика Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Политика Палата представителей передала дело об импичменте Трампа в сенат Палата представителей США большинством голосов утвердила передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа на рассмотрение в сенат, передает NBC News.

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Шоу-бизнес Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.