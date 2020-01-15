Общество
Газета.RuМеган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Герцогиня Сассекская совершила первый публичный визит с того момента, как они с принцем Гарри приняли решение отказаться от королевских обязанностей. Повеселевшая Меган Маркл вернулась в Канаду и посетила женский кризисный центр в Ванкувере.
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Политика
Правительство России подало в отставку
В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию заявил о необходимости поддержки семей с детьми.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
В результате удара никто не пострадал. А в ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар сразу по двум военным базам США в Ираке.
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус: Живой вампир» с Джаредом Лето
Спорт
Новое видео Zombie Army 4: Dead War удивило оружием и способностями
Поклонники игровой серии могут видеть в нём новое оружие героев, новые способности, а также множество гротескных зомби.
Политика
Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера
"Завтра с утра пройдут консультационные встречи фракций с кандидатом на пост председателя правительства, и завтра на заседании будет рассмотрена кандидатура, внесенная президентом", - сообщили в пресс-службе журналистам в среду.
Политика
Мутко заявил о новом статусе Госсовета
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Игры
Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры
Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Гаджеты
Флагман Sony Xperia 5 Plus обзавелся датой анонса
Компания Sony наконец официально объявила дату анонса своих новых смартфонов смартфонов Xperia.
Хоккей
КХЛ назвала капитанов команд дивизионов на Матч звёзд
Армия и оружие
Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца
После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Футбол
УЕФА назвал символическую сборную 2019 года
УЕФА опубликовал состав символической сборной 2019 года по версии футбольных болельщиков.
Экономика
Группа «Дело» объявила оферту на выкуп акций «Трансконтейнера»
Группа компаний "Дело" опубликовала обязательное предложение о выкупе акций "Трансконтейнера" у других акционеров компании, стоимость одной ценной бумаги составит 8679 рублей 52 копейки, говорится в сообщении группы.
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Политика
Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»
"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
Наука
Ученые определили место появления современного герпеса
Генетики из Италии установили, что две главные разновидности герпеса возникли в Африке.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Общество
Белоруссия урезала прокачку российской нефти
Белоруссия урезала поставки вдвое из-за ремонта участка «Мозырь-Брест-3», который продлится три дня — с 14-го по 17 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя «Гомельтранснефть Дружба».
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Общество
Гидрометцентр перечислил попавшие в зону аномального тепла регионы
По словам специалиста, в зоне аномального тепла окажутся все регионы Центральной России, Москва и Повольжье.
Политика
Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»
Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
Общество
Учительницу из Ульяновска хотят уволить за покупку нижнего белья
Гаджеты
Смартфон для суровых условий работы выпустила российская фирма
Напомним, в начале декабря зеленоградская компания «km211» передала заказчику прототип смартфона для защищенной связи.