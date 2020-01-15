Общество

Газета.RuГазета.RuМеган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Герцогиня Сассекская совершила первый публичный визит с того момента, как они с принцем Гарри приняли решение отказаться от королевских обязанностей. Повеселевшая Меган Маркл вернулась в Канаду и посетила женский кризисный центр в Ванкувере.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

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Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
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Флагман Sony Xperia 5 Plus обзавелся датой анонса

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Немецкое СМИ назвало впечатляющим проект российского авианосца

После создания нового атомного авианосца российский морской флот сможет конкурировать с ВМС США, пишет немецкое издание Handelsblatt 14 января.
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Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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УЕФА опубликовал состав символической сборной 2019 года по версии футбольных болельщиков.
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"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
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В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
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Белоруссия урезала прокачку российской нефти

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Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
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Смартфон для суровых условий работы выпустила российская фирма

Напомним, в начале декабря зеленоградская компания «km211» передала заказчику прототип смартфона для защищенной связи.
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