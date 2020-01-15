Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph. Во вторник, 14 января, Маркл посетила женский кризисный центр в канадском городе Ванкувер.

Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий

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