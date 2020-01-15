Общество
Lenta.ruМеган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских привилегий. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph. Во вторник, 14 января, Маркл посетила женский кризисный центр в канадском городе Ванкувер.
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Политика
Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство
Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.
Общество
Скворцова рассказала о модернизации первичного звена здравоохранения
Выделенных средств в размере 550 миллиардов рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения может хватить не на все, сколько необходимо средств, станет понятно после утверждения региональных программ, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Хоккей
Sportsnet: успех Ковальчука может стать поводом для его обмена из «Монреаля» в дедлайн
Обозреватель канадской телекомпании Sportsnet Рори Бойлен включил нападающего «Монреаль Канадиенс» Илью Ковальчука в число 20 хоккеистов, которых могут обменять перед закрытием трансферного окна 24 февраля.
Гаджеты
ЕС может обязать Apple изменить фирменный разъем в iPhone
В Apple, в свою очередь, заявляют, что принуждение к пользованию единым разъемом тормозит инновации, а переход iPhone на кабели USB-C увеличит объем электронного мусора.
Игры
BioWare вспомнила про серию Mass Effect — фанаты начали строить теории о ремастере и сиквеле
BioWare опубликовала в твиттере короткий ролик, вырезанный из вступительной части первой Mass Effect.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Гаджеты
В РФ появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Модель под названием BQ 2819 Tank Quattro получила массивный корпус и два мощных фонарика в верхней части.
Политика
Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России
Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".
Экономика
Силуанов оценил расходы на объявленные Путиным демографические меры
Демографические меры, которые были анонсированы президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию, потребуют 400–450 млрд руб. в этом году.
Политика
Путин анонсировал создание архива документов о Второй Мировой войне
Россия обязана защитить правду о Второй мировой войне, заявил в ходе послания Федеральному Собранию РФ президент Владимир Путин.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Общество
Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России
Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии
Политика
Путин заявил, что Россия впервые в истории лидирует в сфере вооружения
Президент РФ Владимир Путин в своем в послании Федеральному собранию заявил, что России удалось впервые в истории стать мировым лидером в сфере вооружения.
Единоборства
Чемпион мира по боксу Беспутин провалил допинг-тест
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе россиянин Александр Беспутин провалил допинг-тест.
Хоккей
Малкин высказался о возвращении Кросби в состав «Питтсбурга»
Форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин поделился мнением о возвращении капитана команды Сидни Кросби.
Кино
Рене Зеллвегер хотела бы сыграть Бриджит Джонс еще раз
Первый фильм о Бриджит Джонс вышел в 2001 и принес его создателям номинации на лучший фильм, а Зеллвегер – на лучшую женскую роль.
Политика
Почему Хафтар не подписал соглашение о перемирии
«Хафтар не подпишет документ, если в него не будут внесены правки и добавлен пункт о разоружении, роспуске и ликвидации вооруженных милиций, поскольку не признает их и не видит стабильности в Ливии без избавления от группировок», — отметили они.
Авто
«Волгу» ГАЗ-3102 продают в Сети за 5 млн рублей
В Тольятти выставили на продажу еще одну «капсулу времени» – новую ГАЗ-3102 «Волгу», которая никогда не ставилась на учет.
Хоккей
«Амур» проиграл шестой матч КХЛ подряд, уступив по буллитам «Ак Барсу»
Экономика
Путин назвал рост доходов россиян важнейшей задачей правительства
Создание условий для увеличения реальных доходов россиян является важнейшей задачей правительства РФ и Центрального банка, заявил президент страны Владимир Путин во время обращения с посланием к Федеральному собранию в среду, 15 января, в Москве.
Общество
СК хочет упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
В Следственном комитете РФ (СК) разработали предложения по упрощению процедуры задержания на месте преступления лиц с особым статусом.
Политика
Киев выделил по $8,3 тысяч семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране
Правительство Украины выделило по 200 тыс. гривен ($8,3 тыс.) семьям погибших в авиакатастрофе в Тегеране.
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Технологии
Microsoft прекратил поддержку Windows 7
Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
Кино
Авторы фильма «Дау» хотят подать в суд на Министерство культуры
Накануне начала показа французская газета Le Monde опубликовала большой материал об истории создания фильма с критикой сцен насилия.
Армия и оружие
В Турции назвали срок полного ввода в строй ЗРС С-400
Работа турецких специалистов по введению в строй российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет завершена весной 2020 года.