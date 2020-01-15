Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи. Герцогиня Сассекская, которая в настоящее время находится в Канаде, посетила женский кризисный центр в одном из беднейших районов Ванкувера.

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Политика Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.

Гаджеты AMD не советует геймерам тратиться на Ryzen Threadripper 3990X Представитель AMD пояснил, что любителям игр нет смысла тратиться на Ryzen Threadripper 3990X, если они ничем другим на своём компьютере не занимаются.

Теннис Участники Australian Open собрали пострадавшим от пожаров $3 млн Теннисисты-участники предстоящего Открытого чемпионата Австралии провели благотворительный матч, по итогам которого собрали более 3,3 миллиона долларов США в помощь пострадавшим от лесных пожаров в стране, сообщается на сайте турнира.

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Происшествия Рассказавшего о цензуре в России оператора избили с криками «гнида пиндосовская» Бывший телеоператор медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков заявил, что его избили двое неизвестных молодых людей после того, как он дал несколько интервью, в которых рассказал о политической цензуре в России.

Технологии Windows 7 теряет поддержку Microsoft ОС все еще остается на миллионах компьютеров по всему миру Сегодня Microsoft объявила о прекращении поддержки своей операционной системы Windows 7, спустя почти 11 лет после запуска ОС.

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Политика «Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».