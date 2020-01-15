Общество
ИзвестияМеган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи. Герцогиня Сассекская, которая в настоящее время находится в Канаде, посетила женский кризисный центр в одном из беднейших районов Ванкувера.
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Меган Маркл посетила кризисный центр в Канаде после решения отказаться от привилегий
Народные новости07:31
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Экономика
Орешкин: предложенные Путиным меры снизят бедность на 10% к концу года
Меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, позволят концу 2020 года снизить количество бедных на 10%, полагает министр экономического развития Максим Орешкин.
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Происшествия
Мужчина взял в заложники девушку в ТЦ «Москва-Сити»
Неизвестный взял в заложники женщину в ТЦ "Москва-Сити", полиции удалось освободить ее, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Гаджеты
AMD не советует геймерам тратиться на Ryzen Threadripper 3990X
Представитель AMD пояснил, что любителям игр нет смысла тратиться на Ryzen Threadripper 3990X, если они ничем другим на своём компьютере не занимаются.
Теннис
Участники Australian Open собрали пострадавшим от пожаров $3 млн
Теннисисты-участники предстоящего Открытого чемпионата Австралии провели благотворительный матч, по итогам которого собрали более 3,3 миллиона долларов США в помощь пострадавшим от лесных пожаров в стране, сообщается на сайте турнира.
Кино
Объявлен актёрский состав сериала Amazon «Властелин колец»
Политика
Путин подстраховался от «преемника» изменениями в Конституцию
Последовательно построив в течение двух десятилетий своего пребывания у руля суперпрезидентскую республику в России, Путин в ходе своего ежегодного послания парламенту объявил о радикальной смене курса.
Происшествия
Рассказавшего о цензуре в России оператора избили с криками «гнида пиндосовская»
Бывший телеоператор медиахолдинга ВГТРК Леонид Кривенков заявил, что его избили двое неизвестных молодых людей после того, как он дал несколько интервью, в которых рассказал о политической цензуре в России.
Технологии
Windows 7 теряет поддержку Microsoft
ОС все еще остается на миллионах компьютеров по всему миру Сегодня Microsoft объявила о прекращении поддержки своей операционной системы Windows 7, спустя почти 11 лет после запуска ОС.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Певец Влад Топалов у себя в Instagram рассказал, что с начала 2020 года перенес две операции.
Общество
Путин постановил ввести доплаты классным руководителям в школах
Ввести специальную доплату школьным классным руководителям в размере не менее 5 тыс рублей с 1 сентября 2020 года предложил президент России Владимир Путин 15 января во время ежегодного Послания к Федеральному собранию.
Политика
Путин обсудил с Медведевым выполнение послания Федеральному собранию
В пресс-службе Кремля отметили, что лидеры страны обсудили инициативы, которые были озвучены в послании Федеральному собранию, а также связанные с их реализацией вопросы.
Политика
Путин призвал пять ядерных держав устранить угрозы глобальной войны
Пять ядерных держав, которые основали Организацию Объединенных Наций, несут особую ответственность за сохранение и развитие человечества, считает Владимир Путин.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Здоровье
Названы продукты, способные уничтожить глисты
Арабский врач Мохсен ан-Нади назвал продукты – убийцы опасных кишечных глистов.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до конца января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок на Дальнем Востоке.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Гаджеты
Состоялась мировая премьера Realme X50 5G Youth Flagship и Realme UI
Происшествия
Австрия выдала России обвиняемого в убийстве 21-летней давности
В Россию из Австрии экстрадирован выходец из Армении Гарри Григорянц, обвиняемый в убийстве на территории Красноярского края, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Футбол
Новый вызов Кашшаи: российское судейство возглавил венгерский рефери
В российском футболе новое лицо: руководителем департамента судейства стал венгерский специалист Виктор Кашшаи, сменив на этом посту Александра Егорова.
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева стала брюнеткой на одну ночь
На Старый Новый год известная блондинка Виктория Лопырева появилась Instagram с темным цветом волос.
Автоспорт
Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе «Дакара»
Двукратный чемпион "Формулы-1" испанец Фернандо Алонсо попал в аварию на десятом этапе "Дакара", сообщается на официальном сайте проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда.
Общество
Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира на одну строчку
В первую пятерку "лучших стран" вошли также Германия и Австралия. Россия - на 23 месте, наша страна поднялась на одну позицию.
Общество
Россияне обнаружены среди обладателей «золотых паспортов» Мальты
В списке лиц, получивших гражданство Мальты в 2018 году, обнаружены полные тезки нескольких известных россиян.