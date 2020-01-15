Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи. Герцогиня Сассекская, которая в настоящее время находится в Канаде, посетила женский кризисный центр в одном из беднейших районов Ванкувера.

Меган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

Политика Мутко заявил о новом статусе Госсовета Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.

Политика Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.

Общество Путин поручил изменить порядок приема в медицинские вузы Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил изменить порядок поступления в медицинские вузы России в 2020 году.

Политика Политолог прокомментировал отставку правительства России Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.

Политика Послание Владимира Путина Федеральному собранию длилось 1 час 12 минут Размер выплат Путин предложил увеличить на 150 тысяч рублей. Кроме того, в России будут введены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Политика Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.

Политика Отставка на будущее: зачем Владимир Путин начал реформу власти Соответственно, цена вопроса о преемнике снижается — теперь президент не только сможет находиться у власти максимум 12 лет, но и должен поделиться прерогативами формирования правительства с парламентом.

Общество Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.

Политика Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией» Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.

Политика Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.