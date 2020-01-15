Общество

ИзвестияИзвестияМеган Маркл впервые вышла в свет после скандала в королевской семье

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от обязанностей члена королевской семьи. Герцогиня Сассекская, которая в настоящее время находится в Канаде, посетила женский кризисный центр в одном из беднейших районов Ванкувера.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевских обязанностей

Вести.Ru07:07

Добившаяся свободы Меган Маркл вышла в свет в джинсах скинни в Канаде

Телепрограмма08:17

Меган Маркл впервые показалась на публике после отказа от королевских привилегий

Газета.Ru07:38

Меган Маркл появилась на публике после ухода из королевской семьи

Профиль09:39

Меган Маркл впервые вышла в свет в новом статусе

Телеканал 360°06:32

Покинувшая королевскую семью Меган Маркл начала одеваться «как все»

Lenta.ru07:23

Меган Маркл впервые появилась на публике после «побега» из Великобритании

News.ru03:06
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru 10:43
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК 05:04
Энергетика

Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
РИА Новости 01:00
Политика

Мутко заявил о новом статусе Госсовета

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России Виталий Мутко заявил, что изменится статус Государственного совета, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:58
Политика

Улицу в Симферополе назвали именем Александра Захарченко

Одной из улиц нового жилого квартала в Симферополе присвоили имя первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко.
Российская газета 10:25
Общество

Путин поручил изменить порядок приема в медицинские вузы

Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил изменить порядок поступления в медицинские вузы России в 2020 году.
iReactor 04:42
Политика

Политолог прокомментировал отставку правительства России

Политолог Сергей Михеев в беседе с RT прокомментировал решение правительства России уйти в отставку.
RT на русском 09:31
Политика

«Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина

В своем послании Путин отметил, что Конституция должна также конкретизировать полномочия Госсовета, состоящего из губернаторов регионов и высших федеральных чиновников.
РБК 09:49
Политика

Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар получил приглашение на конференцию по Ливии в Берлине.
ФАН вчера в 10:10
Происшествия

В Уфе три человека пострадали при взрыве газа в доме

28 жителей дома самостоятельно покинули здание. МЧС сообщает о трех пострадавших. Сейчас спасатели ведут разбор конструкций.
Российская газета вчера в 23:36
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл девятый этап «Дакара»

Экипаж команды «КамАЗ-Мастер» под управлением Андрея Каргинова выиграл девятый этап ралли-рейда «Дакара-2020».
Metaratings вчера в 09:21
Политика

Послание Владимира Путина Федеральному собранию длилось 1 час 12 минут

Размер выплат Путин предложил увеличить на 150 тысяч рублей. Кроме того, в России будут введены ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет.
Говорит Москва 05:55
Кино

Фильм «Холоп» вновь возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Холоп" вновь стал лидером российского проката, собрав 416,7 млн рублей за минувшие четыре дня.
ТАСС 12 января в 16:31
Политика

Миронов и Жириновский назвали кандидатов на пост премьер-министра

Лидеры двух парламентских фракций «Справедливая Россия» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский представили свой список потенциальных кандидатов на должность премьер-министра России.
Известия 10:56
Политика

В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным

На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 08:55
Политика

Отставка на будущее: зачем Владимир Путин начал реформу власти

Соответственно, цена вопроса о преемнике снижается — теперь президент не только сможет находиться у власти максимум 12 лет, но и должен поделиться прерогативами формирования правительства с парламентом.
РБК 10:53
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу

Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.
Известия 05:22
Политика

Глеб Павловский назвал увольнение Медведева «спецоперацией»

Политолог Глеб Павловский прокомментировал послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и последовавшую вслед за ним отставку премьер-министра Дмитрия Медведева и всего правительства.
Московский Комсомолец 10:20
Шоу-бизнес

Мать Пелагеи прокомментировала развод певицы с Иваном Телегиным

Позднее развод с артисткой прокомментировал и Иван Телегин.
Вокруг ТВ 06:05
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Происшествия

Дело сына экс-вратаря Соколова отправлено в суд

Дело об убийстве супруги Максима Соколова, бывшего вратаря сборной России, было направлено в суд.
Газета.Ru 09:12
Шоу-бизнес

Актёр Олег Меньшиков рассказал, как остался без детей

Актёр Олег Меньшиков в откровенном интервью о личной жизни рассказал, почему он так и не стал отцом.
News.ru вчера в 16:27
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Шоу-бизнес

Катерину Шпицу раскритиковали за пляжное видео

Bimru.ru 07:45
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
РИА Новости 07:31
Армия и оружие

В США показали изнутри самолет «Судного дня»

В США журналистам показали салон так называемого самолета "Судного дня". Видеозапись опубликовал Youtube-канал Airboyd.
Ruposters.ru 05:23
Футбол

В российском футболе стартовала судейская реформа

Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
Санкт-Петербургские ведомости 12 января в 23:30
Футбол

УЕФА назвал символическую сборную 2019 года

УЕФА опубликовал состав символической сборной 2019 года по версии футбольных болельщиков.
Metaratings 08:24
Футбол

Соболев согласовал контракт с ЦСКА

Нападающий самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев согласовал контракт с московским ЦСКА, сообщает "СЭ".
Газета.Ru 08:48
Происшествия

Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ

В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Московский Комсомолец 06:56
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Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
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