Общество
РБКМеган Маркл заключила контракт с Disney
Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times. По информации издания, герцогиня будет озвучивать персонажей мультфильмов.
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с чего всё началось
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с Disney, в рамках которого она будет озвучивать мультипликационных персонажей, сообщает The Times без указания на источник.Газета.Ru13:54
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