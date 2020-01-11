с чего всё началось

Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times. По информации издания, герцогиня будет озвучивать персонажей мультфильмов.

Политика В Британии назвали нарушением задержание посла в Иране Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что задержание в Тегеране посла Роберта Макэра является нарушением международного права.

Наука Какой психиатр не любит быстрой езды Например, сотрудники Гарвардского университета решили изучить, так сказать, автомобильные привычки врачей разных профилей: кто любит быстро ездить, кто предпочитает дорогие машины, к кому с большей снисходительностью относится полиция.

Происшествия Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».