с чего всё началось

Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times. По информации издания, герцогиня будет озвучивать персонажей мультфильмов.

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

Происшествия Генконсул РФ опроверг задержание Евгения Пригожина в ФРГ Генконсул России в Мюнхене Сергей Ганжа опроверг сообщения о задержании российского бизнесмена Евгения Пригожина в Германии, сообщает «Интерфакс».

Фигурное катание Фигуристка из Кореи выиграла короткую программу на юношеских ОИ 2020 В тройке лидеров по итогам короткой программы в соревнованиях по фигурному катанию на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 оказались кореянка и две российские спортсменки 11 января, прямую трансляцию соревнований вел «Первый канал».

Общество Франция откажется от самого критикуемого положения пенсионной реформы Правительство Франции решило временно отказаться от самого критикуемого положения проекта пенсионной реформы — достижения 64 лет для получения полной пенсии, сообщает портал France Info со ссылкой на обращение премьер-министра страны, направленное профсоюзам.

Происшествия Пропавшего футболиста съели акулы в Австралии Тело пропавшего футболиста Эрика Биригитти обнаружили объеденным акулами на австралийском побережье. Об этом пишет Newsweek 10 января.

Политика Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной Президент России Владимир Путин, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле, прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.

Политика Зеленский: никто не отвертится от наказания за авиакатастрофу в Иране Президент Украины Владимир Зеленский в своём видеообращении к нации после разговора с иранским лидером Хасаном Рухани пообещал, что все ответственные за крушение самолёта «Международных авиалиний Украины» в Тегеране понесут законное наказание.

Политика Советник Трампа оценил шансы на диалог с Ираном после гибели Сулеймани Советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен считает, что после операции США по устранению генерала Касема Сулеймани Иран более склонен к диалогу с Соединённым Штатами, чем раньше.

Политика Западное СМИ назвало имя возможного преемника Путина На Западе представили сценарий развития событий в России в 2027 году. Роль президента предрекли губернатору из Центральной России.