Общество

РБКРБКМеган Маркл заключила контракт с Disney

Герцогиня Сассекская, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, подписала контракт с компанией Disney, сообщает The Times. По информации издания, герцогиня будет озвучивать персонажей мультфильмов.
Читать в источнике
Комментировать56
с чего всё началось
Герцогиня Сассекская Меган Маркл подписала контракт с Disney, в рамках которого она будет озвучивать мультипликационных персонажей, сообщает The Times
 без указания на источник.
Газета.Ru13:54

Подробнее о событии

Жена принца Гарри Меган Маркл будет зарабатывать деньги на мультфильмах

URA.Ru14:01

Меган Маркл заключила контракт с Disney

РБК10:08

Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей

Коммерсантъ10:39

Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание персонажей

Интерфакс10:34

Меган Маркл будет озвучивать мультфильмы Disney

Газета.Ru13:54

Times: Меган Маркл подписала контракт с Disney

ТАСС09:46

Меган Маркл заключила контракт с Disney

News.ru02:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 17:24, Ашберн
Политика

Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране «не отвертятся»

РИА Новости 16:36
Политика

Британского посла на время задержали в Иране в ходе протестов

Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан в ходе антиправительственных выступлений в Тегеране, сообщает агентство Tasnim.
REGNUM 17:15
Политика

Президент Ирана назвал сбитый Boeing «непростительной ошибкой»

РБК 01:30
Политика

Горбачев призвал сократить праздники в России

Первый президент СССР Михаил Горбачев призвал сократить затяжные праздники в России, поскольку они лишь способствуют алкоголизации населения.
ФАН 14:07
Футбол

«Малага» уволила тренера из-за скандального видео

Руководство "Малаги" приняло решение отправить в отставку Виктора Санчеса дель Амо с поста главного тренера.
Soccer.ru 16:31
Политика

Киев выплатит по $8,3 тысячи семьям погибших в Иране украинцев

Правительство Украины выплатит по 8,3 тысячи долларов семьям погибших украинцев в авиакатастрофе в Иране, заявил в субботу премьер Алексей Гончарук.
РИА Новости 13:54
Футбол

«Наполи» объявил о переходе полузащитника «РБ Лейпцига» Демме

Полузащитник «РБ Лейпциг» Диего Демме перешел в «Наполи». О подробностях сделки не сообщается.
Бомбардир.ру 11:22
Политика

Путин назвал сроки реализации «Северного потока-2»

Владимир Путин отметил ответственную позицию Германии по "Северному потоку-2", а Ангела Меркель заявила о поддержке проекта со стороны ФРГ и призвала довести его до конца.
Российская газета 11:32
Политика

Иранский КСИР взял ответственность за крушение украинского Boeing

Коммерсантъ 06:04
Армия и оружие

Украинский военный, перешедший на сторону ДНР, обратился к Зеленскому

Виталий Кулагин перешёл на сторону ДНР в конце декабря.
Rusvesna.su 06:34
Общество

Раскрыта опасность диет после новогодних застолий

Диетолог-нутрициолог Арина Скоромная рассказала об опасности резкой смены питания после праздничных застолий.
News.ru 09:50
Политика

В Абхазии отменили итоги президентских выборов после событий в Сухуме

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и назначила повторные выборы президента республики, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ВС. В соответствии с документом итоги второго тура выборов, состоявшихся 8 сентября, признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК — недействительными.
РБК вчера в 14:39
Происшествия

Лодка с мигрантами затонула у берегов Турции

Газета.Ru 17:04
Теннис

Андрей Рублев выиграл турнир ATP в Дохе

BFM.ru 13:49
Здоровье

Врач-отоларинголог Зайцев рассказал о правильном уходе за ушами

Врач-отоларинголог Владимир Зайцев рекомендует использовать ватные палочки для барабанов, а не для барабанной перепонки в ухе.
Народные новости 01:11
Армия и оружие

Семь ударов рока: какие гражданские самолеты были сбиты военными

За последние полвека военные разных стран сбили семь гражданских самолетов. «Звезда» собрала в один материал информацию об этих трагедиях.
ТК Звезда 15:10
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Орловской области погибли три человека

Жертвами ДТП в Кромском районе Орловской области стали как минимум три человека, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
РИА Новости 04:09
Происшествия

В пригороде Стамбула произошло землетрясение

В пригороде Стамбула Силиври произошло землетрясение магнитудой 4,7, передает Trhaberler Как сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям Турции, эпицентр находится в акватории Мраморного моря.
Газета.Ru 09:12
Политика

Маршал Хафтар объявил о прекращении боевых действий в Ливии

Ливийская национальная армия Хафтара объявила о прекращении боевых действий на западе Ливии.
Вести.Ru 16:27
Происшествия

На заводе под Белгородом взорвался газ

Вести.Ru 14:41
Наука

Сначала Го - потом весь мир: Китай достигнет мирового господства через ИИ?

Количество потенциальных позиций на доске в игре Го обычно оценивается в 10 - это больше, чем количество атомов во вселенной.
Ежедневные Новости Владивостока 09 января в 13:41
Финансы

Крупнейшие банки начали год снижением ставок рублевых вкладов

Начало нового года крупнейшие банки во главе со Сбербанком отметили новой волной снижения ставок рублевых вкладов.
Ведомости 03:37
Культура

ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
РБК вчера в 09:23
Спорт

МОК может пересмотреть дела оправданных CAS российских спортсменов

Международный олимпийский комитет рассматривает возможность пересмотра дел российских спортсменов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году и оправданных Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) в 2018 году.
ProstoProSport вчера в 23:51
Спорт

Лыжники устроили завал во время мужского спринта в Дрездене

Во время мужского спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене случился завал.
Нева Спорт 11:12
Авто

На Дмитровском полигоне испытали Kia Seltos для России

Kia испытала кроссовер Seltos для России на Дмитровском полигоне НАМИ и выложила видео в сеть (ниже).
МонаВиста вчера в 08:51
Политика

Трюдо назвал национальной трагедией Канады авиакатастрофу в Тегеране

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал национальной трагедией крушение украинского самолёта, который был по ошибке сбит иранскими военными, а также призвал Тегеран к полному сотрудничеству в расследовании причин катастрофы.
RT на русском 03:16
Кино

Фильм «Дылда» получил приз на кинофестивале в США

Фильм Кантемира Балагова "Дылда" получил приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как "Лучший фильм на иностранном языке" на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США, сообщила пресс-служба кинокомпании "Нон-Стоп Продакшн".
РИА Новости 17:16
Политика

Путин заявил о необходимости улучшения качества жизни в Крыму

Президент России Владимир Путин призвал улучшать качество жизни в Крыму.
Известия вчера в 07:21
Кино

HBO хочет снять сериал по мотивам фильма «Паразиты»

Piter.tv вчера в 08:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Меган, герцогиня Сассекская
Супруга принца Гарри, герцога Сассекского. Бывшая американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное