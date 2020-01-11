с чего всё началось

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times. Она будет озвучивать персонажей мультфильмов. Заработанные средства пойдут благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders).

Политика Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.

Экономика Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.

Происшествия Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка, выясняется, как четырехлетний мальчик получил синяки и кровоподтеки, сообщил РИА Новости в субботу представитель СК России по региону.

Общество Звезду «Джокера» Хоакина Феникса задержали на эко-акции Хоакина Феникса, Мартина Шина и других голливудских звезд задержали на митинге против изменения климата, организованном актрисой и эко-активисткой Джейн Фондой.

Политика ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата "В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.

Общество В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".

Происшествия В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".

Политика Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.

Экономика Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.