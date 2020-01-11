Общество
КоммерсантъМеган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей
Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times. Она будет озвучивать персонажей мультфильмов. Заработанные средства пойдут благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders).
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с чего всё началось
The Daily Mail отмечает,что в мае Маркл и ее супруг принц Гарри получили от Disney подарок в честь рождения сына Арчи - акварельную картинку с изображением родителей и Винни-Пуха у кроватки с написанным на ней именем новорожденного.Интерфакс10:34
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Политика
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ситуацию со строительством газопровода «Северный поток — 2».
Спорт
Конькобежка Воронина завоевала серебро ЧЕ на дистанции 3000 м
Политика
На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране «Боинг 737-800».
Общество
Петросян прокомментировал приостановку производства «Смехопанорамы»
Автор юмористической программы «Смехопанорама» Евгений Петросян прокомментировал приостановку производства передачи.
Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Экономика
Фонд сына Якунина продаст бизнес по производству элитного шоколада
Инвестиционный фонд Venture Investments & Yield Management (VIYM) Андрея Якунина, сына экс-президента РЖД Владимира Якунина, продаст свою долю в производителе шоколада French Kiss, пишет РБК со ссылкой на отчетность люксембургской VIY Growth Fund.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Армия и оружие
В КСИР считают США виновником авиакатастрофы
Политика
Иран признал вину в крушении украинского лайнера
Происшествия
СК в Омске возбудил дело об издевательствах над четырехлетним ребенком
Следователи СК возбудили уголовное дело по статье об истязании ребенка, выясняется, как четырехлетний мальчик получил синяки и кровоподтеки, сообщил РИА Новости в субботу представитель СК России по региону.
Общество
Звезду «Джокера» Хоакина Феникса задержали на эко-акции
Хоакина Феникса, Мартина Шина и других голливудских звезд задержали на митинге против изменения климата, организованном актрисой и эко-активисткой Джейн Фондой.
Политика
ЦИК Абхазии проведет повторные выборы президента
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.
Биатлон
Сборная России по биатлону осталась без медалей в эстафете в Оберхофе
Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Общество
В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
Политика
Врать дорого. Зачем Тегеран признал уничтожение украинского «боинга»
Кажется, именно этот изменившийся мир заставил иранские власти признать теперь вину в уничтожении украинского «Боинга».
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции Юго-западного округа Москвы доставили в отделение двух человек, которых проверяют на причастность к нападению", - рассказал собеседник агентства Ранее депутат Михаил Хананашвили заявил РИА Новости, что на его жену напал неизвестный, нанеся ей колото-резаное ранение, сейчас она в тяжелом состоянии.
Религия
РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств
Общество
В России начнут выдавать аттестаты с новыми оценками
Российским школьникам начнут по-новому выдавать документы об основном общем и среднем общем образовании, сообщила глава Минпросвещения Ольга Васильева в интервью "Российской газете".
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
В свою очередь не зарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр "Весна" сообщил на своем сайте, что "вынесены смертные приговоры в отношении двух братьев: их обвиняли в убийстве своей учительницы, которая жила по соседству, и поджоге ее дома".
Общество
Стоимость молочного кардигана Путина оценили в двести тысяч рублей
Футбол
Гол Ибрагимовича помог «Милану» победить «Кальяри» в матче Серии А
Происшествия
Притворявшуюся мальчиком британку приговорили за изнасилование девочек
В Лондоне 21-летнюю Джемму Уоттс, которая притворялась юношей и совращала девочек-подростков, приговорили к 8 годам лишения свободы.
Шоу-бизнес
Актриса Сальма Хайек рассказала о лопнувшем платье на «Оскаре»
Речь идет о церемонии 2003 года – звезду номинировали на «Оскар» на звание лучшей актрисы за работу в фильме «Фрида».
Политика
Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии
Президент России Владимир Путин, комментируя сообщения о российских наемниках в Ливии, заявил, что если там и есть российские граждане, они не представляют интересы России и денег от нее не получают.
Экономика
Сбербанк снизил ставки по некоторым вкладам в рублях
Как сообщил ТАСС главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников через пресс-службу банка, снижение ставок по вкладам отыгрывает последнее решение Банка России снизить ключевую ставку на 0,25 п. п. "Также в этом снижении уже заложены все рыночные ожидания повторного снижения ставки ЦБ на 25 базисных пункта, которое рынок ожидает в конце февраля 2020 года", - добавил он.
Футбол
«Зенит» заинтересовался форвардом «Торино» Дзадзой
Форвард «Торино» Симоне Дзадза может продолжить карьеру в «Зените», сообщает Calciomercato.com со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.