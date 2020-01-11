Общество

КоммерсантъКоммерсантъМеган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей

Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл заключила контракт с Disney, сообщает The Times. Она будет озвучивать персонажей мультфильмов. Заработанные средства пойдут благотворительной организации «Слоны без границ» (Elephants Without Borders).
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с чего всё началось
The Daily Mail отмечает,
что в мае Маркл и ее супруг принц Гарри получили от Disney подарок в честь рождения сына Арчи - акварельную картинку с изображением родителей и Винни-Пуха у кроватки с написанным на ней именем новорожденного.
Интерфакс10:34

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Меган Маркл заключила контракт с Disney на озвучку персонажей

Коммерсантъ10:39

Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание персонажей

Интерфакс10:34

Times: Меган Маркл подписала контракт с Disney

ТАСС09:46

Меган Маркл начала озвучивать мультфильмы студии Disney

Lenta.ru10:01

Меган Маркл заключила контракт с Disney

РБК10:08

Меган Маркл заключила контракт с Disney

News.ru02:44

Меган Маркл заключила контракт с Disney

Газета.Ru02:09
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
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