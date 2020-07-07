Экономика

NewInformNewInformКабинет министров одобрил законопроект об обратном акцизе на СУГ

Документ нацелен на развитие нефтегазохимического комплекса России. На официальном сайте кабинета министров опубликованы решения по законопроектам, принятым правительством РФ 2 июля, сообщает ТАСС.
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Мегапроекту «Газпрома» помогут из бюджета

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Нефтехимические компании получат господдержку в размере более ₽90 млрд

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Правительство одобрило законопроект об обратном акцизе на СУГ

ТАСС04 июля в 02:51

В Госдуму внесли законопроект о введении обратного акциза на этан и сжиженные газы

Парламентская газета03:58

Кабмин одобрил проект о введении обратного акциза на СУГ и этан

TatCenter04 июля в 05:30

Правительство РФ одобрило законопроект об обратных акцизах на этан и СУГ

REGNUM04 июля в 03:01

С 2024 года обратный акциз на СУГ будет индексироваться для переработчиков, инвестировавших более 110 млрд руб

Финмаркет05:56
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Компания Haval показала официальные изображения нового Haval H6

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День семьи, любви и верности отметят в Черемхово 8 июля

Город Черемхово, как и другие города страны, 8 июля отметит День семьи, любви и верности.
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У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
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Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

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Коронавирус мог присутствовать во всём мире в спящем состоянии

Просто определённые факторы переводят вирусы из спящего состояния в активное.
Цензуры.Нет 05 июля в 17:33
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Политика

США ввели визовые санкции против властей КНР из-за ситуации в Тибете

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении китайских чиновников, причастных к ограничению доступа иностранцев в Тибет.
Известия 17:31
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Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ 05 июля в 05:54
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Общество

Собчак задержали на Лубянке за несогласованную акцию

Москва, 7 июля 2020, 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.
REGNUM 13:37
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Общество

Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам

Советника руководителя «Роскосмоса», бывшего журналиста «Ведомостей» и «Коммерсанта» Ивана Сафронова подозревают в передаче секретных данных чешским спецслужбам, которые сотрудничают c США.
Ведомости 15:46
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru 05 июля в 11:14
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Армия и оружие

РФ приняла на вооружение самую передовую и точную в мире ПВО

На вооружение 90-й бригады ПВО, дислоцированной в Южном военном округе России, поступит система ПВО, которую отечественную СМИ назвали самой передовой, самой безошибочной и самой точной в мире.
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Прилучный прокомментировал слухи о романе с Мирославой Карпович

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Пожар произошел на крыше здания НИИ биохимии на юго-западе Москвы

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Футбольный клуб «Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе с должности генерального директора Томаса Цорна.
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Адвокат частично признал нахождение Ефремова за рулем во время ДТП

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Для главы карельского «Мемориала» Дмитриева требуют 15 лет колонии

Коммерсантъ 11:30
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Технологии

Разработчики GreedFall анонсировали новую игру

CyberSport.ru 15:11
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Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 20 июля введенный в регионе из-за распространения коронавируса режим самоизоляции, сообщает областное правительство.
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Релиз игры-ремейка Mafia: Definitive Edition отложили на месяц

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Армия и оружие

Россия не только успешно заменила немецкие двигатели для кораблей ВМФ на китайские, но и создала собственные

Попытки Российской Федерации найти замену западным двигателям для новых кораблей военно-морского флота привели к весьма любопытным результатам.
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Милан — Ювентус 4:2

Матч 31-го тура Серии А «Милан» - «Ювентус» начнется в 22:45 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
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Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Октябрьский районный суд обнародовал переписку аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым, в которой девушка оскорбляет его и его семью, передает корреспондент РИА Новости.
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Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
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Политика

Полиция Киева задержала двух россиян

Украинские правоохранительные органы в ходе спецоперации задержали в Киеве двух россиян по подозрению в планировании преступлений.
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Пользователи в России заявили о сбоях в работе «Ростелекома»

В крупных российских городах вечером во вторник, 8 июля, зафиксированы перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании "Ростелеком".
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Армия и оружие

В Нёноксе начались испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» - результаты станут известны через 24 часа

Сегодня утром в Архангельской области, в районе населённого пункта Нёнокса начались финальные испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».
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Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

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Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии

Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
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Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
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Шоу-бизнес

Анастасия Макеева рассталась с мужем-адвокатом из-за его любовницы

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева опять осталась одна. Согласно версии журналистов, ее бросил родной супруг ради любовницы.
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