Футбол

Lenta.ruLenta.ruФутболист покинул сборную Англии по болезни и отправился в казино

Чехия — Англия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 11 октября
Эден Арена
5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
9′
Якуб Янкто
9′
10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
65′
68′
Рахим Стерлинг
72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
82′
Зденек Ондрашек
85′
88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
89′
90′+2′
Джордан Хендерсон
22-летний игрок был оставлен вне заявки на встречу из-за болезни. Решение было принято за несколько часов до стартового свистка, в итоге Мэддисон отправился в Лестер. По возвращении в город полузащитник отправился в казино.
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