Футбол

Sports.ruSports.ruМэддисон пропустит матчи сборной Англии из-за болезни

Чехия — Англия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 11 октября
Эден Арена
5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
9′
Якуб Янкто
9′
10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
65′
68′
Рахим Стерлинг
72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
82′
Зденек Ондрашек
85′
88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
89′
90′+2′
Джордан Хендерсон
22-летний игрок покинул расположение команды из-за болезни. В 7 матчах нынешнего сезона АПЛ Мэддисон забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
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