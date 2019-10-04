Футбол
ЧемпионатМэддисон сравнял счёт в матче с «Ливерпулем», пробив Адриана. Видео
В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Лестер Сити» гости сравняли счёт на 80-й минуте. Отличился полузащитник Джеймс Мэддисон. Получив передачу в штрафной, Мэддисон мощно пробил под не успевшим упасть Адрианом.
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